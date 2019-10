Česká bankovní asociace (ČBA) v aktualizované prognóze zlepšila odhad růstu české ekonomiky v letošním roce na 2,5 procenta. V předchozí červencové prognóze počítala s růstem o 2,4 procenta. Naopak pro příští rok ČBA odhad zhoršila na dvě procenta z předchozích 2,3 procenta. Představitelé asociace o tom ve čtvrtek informovali na tiskové konferenci. Zlepšení odhadu pro letošní rok souvisí podle ČBA s překvapivě lepším vývojem ekonomky v první polovině roku.

Vývoj ve světové ekonomice dosud přitom podle ekonomů ČBA nepřinesl nic nového a růst české ekonomiky může být vývojem v zahraničí nadále ohrožen. To přitom platí i po posledním hlasování britského parlamentu ohledně brexitu, upozornila ČBA. Nicméně podle ekonomů ČBA je nejpravděpodobnější variantou opětovný odklad brexitu.

"Letošní růst tuzemské ekonomiky je v kontextu vývoje v zahraničí příznivý, jelikož je tažen převážně domácí poptávkou a službami, zatímco zpracovatelský sektor vesměs stagnuje. Rizikem je jeho další zpomalování, zejména z titulu současného oslabování německé ekonomiky a tamního zpracovatelského průmyslu," uvedl hlavní ekonom ING Jakub Seidler. Důležitou roli letos přitom při podpoře soukromé spotřeby hraje rozpočtová politika vlády v podobě růstu důchodů a mezd ve veřejném sektoru.

Prognózy vývoje letošního HDP podle jednotlivých institucí ČBA: 2,5 % Min. financí: 2,4 % ČNB: 2,6 %

Průměrná míra inflace by letos měla stoupnout podle odhadů ČBA na 2,7 procenta z loňských 2,1 procenta. Příští rok by pak měla zpomalit na 2,3 procenta. "Růst cen letos překvapil a celková inflace bude nejvyšší od roku 2012. Za růstem cen stály do velké míry služby, ale přidaly se také ceny spojené s bydlením včetně cen energií a tepla," uvedl Seidler.

Hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská upozornila, že vrchol růstu má česká ekonomika již za sebou. "Nikdo z analytiků ČBA ale neočekává příchod recese, a natož krize. Období značné nejistoty ale způsobí, že růst české ekonomiky bude dále zpomalovat. To dno by mělo přijít zhruba v polovině příštího roku, a když odezní globální rizika, tak by si mohla ekonomika trošičku vydechnout," uvedla.

Kvůli ochlazení růstu ekonomiky se začne postupně podle Horské měnit i situace na trhu práce, kde je zatím nezaměstnanost nejnižší v celé EU. Nezaměstnanost by tak letos měla v průměru klesnout na 2,8 procenta z loňských 3,2 procenta. Příští rok by pak měla stoupnout na průměrných 3,1 procenta.

ČBA zveřejňuje predikci pravidelně jednou za čtvrtletí na základě příspěvků analytiků tuzemských bank.

Ministerstvo financí očekává v červencové prognóze, kterou v srpnu aktualizovalo, letos růst ekonomiky o 2,4 procenta a příští rok o 2,2 procenta. Česká národní banka v nejnovější srpnové prognóze letos očekává růst české ekonomiky o 2,6 procenta a příští rok o 2,9 procenta. MF zveřejní novou prognózu 6. listopadu a ČNB 7. listopadu.

Ukazatel 2018 (skutečnost) 2019 (prognóza) 2020 (prognóza) Růst reálného HDP (%) 3,0 3,5 2,0 Podíl nezaměstnaných osob (MPSV) 3,2 2,8 3,1 Průměrná nominální mzda (růst v %) 7,5 6,8 5,3 Míra inflace: CPI (%) průměr 2,1 2,7 2,3 Vládní deficit/přebytek (% HDP) 0,9 0,0 -0,3 Vládní dluh (% HDP) 32,6 31 30,5 Směnný kurz CZK/EUR: průměr 25,64 25,70 25,50 Základní sazba ČNB 2T REPO (%): konec období 1,75 2,0 2,0 Růst bankovních úvěrů domácnostem (%) 7,9 6,6 5,0 Růst bankovních úvěrů (nefinančním) podnikům (%) 5,7 4,3 3,0

Zdroj: ČBA

Související Před 1 hod Důvěra podnikatelů v českou ekonomiku dál klesá. Je nejnižší od srpna 2014 Před 1 hod Důvěra v českou ekonomiku v říjnu, stejně jako v září, klesla o jeden bod a dostala se na hodnotu 93,6 bodu. Nižší byla naposledy v srpnu 2014....

Související