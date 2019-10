Poslanci se ve středu začali zabývat návrhem státního rozpočtu na příští rok. K předloze promluvil ve sněmovně prezident Miloš Zeman, který ji už dřív navzdory některým výhradám podpořil. Opozice návrh kritizuje zejména kvůli plánovanému 40miliardovému schodku, který podle ní není v souvislosti s růstem ekonomiky opodstatněný. Stejný deficit byl schválen i na letošek.

Zeman uvedl, že návrh státního rozpočtu na příští rok podepíše, pokud sněmovna tuto normu schválí. Zeman před poslanci ve vystoupení k rozpočtu ale také vyjádřil výhrady k rozsahu podpory obnovitelných zdrojů energie a k počtu státních úředníků. Vyslovil se za konec daňových výjimek.

Zeman v úvodu projevu označil zákon o státním rozpočtu za "nejdůležitější zákon roku". V projevu pochválil například ministryni financí Schillerovou nebo ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou. "Při této příležitosti musím vysoce ocenit jak ekonomickou erudici paní ministryně Schillerové, tak její diplomatické mistrovství, s nímž jednala s jednotlivými ministry," uvedl Zeman.

Česká ekonomika má podle prezidenta rezervy 318 miliard korun, které by byly využitelné pouze tehdy, kdyby se podařilo zrušit veškeré daňové výjimky. Za každou z nich ale podle Zemana stojí lobbistická skupina, která bude o tuto výhodu bojovat. "Paní ministryně Schillerová už veřejně oznámila, že chce zrušit některé daňové výjimky v rozsahu několika desítek miliard, a já to vřele vítám," řekl Zeman.

Prezident připomněl, že na "batoh" dotací na obnovitelné, zejména solární zdroje energie z dob vlády Mirka Topolánka, upozorňuje neustále. Řešení je podle Zemana několik, zmínil solární daň nebo snížení výkupních cen této energie. Úspory by mohly podle prezidenta představovat několik miliard korun. Kdybychom nebojovali proti těmto výdajům, mohly by trvat 20 let, podotkl. Zopakoval svůj názor, že šlo o "tunel" a dotace jdou do kapes solárních baronů.

Ohledně počtu státních úředníků Zeman poukázal na zrušení Fondu dalšího vzdělávání, který působil pod ministerstvem práce a sociálních věcí a zaměstnával šest stovek lidí. Měly by tak podle prezidenta postupovat i další resorty. Zeman se krátce zmínil také o sociálních dávkách. Zopakoval svůj názor, že lidé, kteří odmítnou nabízenou práci, by žádné dávky dostávat neměli.

Část vystoupení Zeman věnoval vnějším ekonomickým vlivům, když poukázal na obchodní nebo celní válku mezi Spojenými státy a Čínou a mezi Spojenými státy a Evropskou unií i na ochlazování německé ekonomiky. Jedním z důvodů situace v Německu je podle něho odstavování nynějších elektráren a přechod na drahé zdroje. Přál by si, aby Česko "nezachvátilo podobné klimatické šílenství".

V záběru Zeman podpořil sněmovní kritiku tureckého vpádu do Sýrie. "Plně souhlasím se stanoviskem této Poslanecké sněmovny ve věci boje kurdského národa proti turecké okupaci," uvedl Zeman bez dalších podrobností.

Prezidentův projev, který pronesl tradičně bez písemných poznámek, trval zhruba 12 minut. K řečnickému pultu, u něhož stál, Zemana doprovodili dva členové ochranné služby.

Prezident ve sněmovně vystoupil na veřejnosti poprvé od čtyřdenního pobytu v Ústřední vojenské nemocnici, který ukončil v neděli, Hrad jej označil jako rekondiční. Při příchodu do sněmovny novinářům v odkazu na své zdraví Zeman uvedl, že mu jeho okolí nyní říká, že vypadá dobře. "Já odpovídám, že lidský život má tři fáze - mládí, dospělost a vypadáte dobře," řekl prezident. Poté se společně s předsedou sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO) přesunul k výtahu, aby dojel do jednacího sálu. Výtah místo slavnostního schodiště použil Zeman k cestě do sálu už loni.

Zeman ve sněmovně podpořil návrhy státních rozpočtů už v minulých letech, zpravidla ale i před poslanci opakoval některé své výhrady. Loni například kritizoval podle něj nedostatečnou výši investic nebo stejně jako letos výši podpory pro obnovitelné zdroje energie.

Dolní komora schvaluje v prvním čtení základní parametry rozpočtu, tedy příjmy, výdaje a výši schodku. Očekává se, že je podpoří hlasy koaličních poslanců ANO a ČSSD a také KSČM, která vládu ve sněmovně toleruje.

TOP 09 bude opět prosazovat, aby dolní komora vrátila návrh rozpočtu vládě k přepracování. Chce, aby kabinet snížil výdaje i schodek o 20 miliard korun a aby zvýšil poměr investičních výdajů k celkovým výdajům na deset procent. Rozpočtový výbor už dříve tento návrh nepodpořil, naopak doporučil, aby sněmovna základní parametry rozpočtu schválila.

Hlavními prioritami rozpočtu jsou podle vlády zvýšení důchodů, platů učitelů, rodičovského příspěvku, výdajů na výzkum a vývoj nebo podpora sportu a investice. Pokud dolní komora základní údaje rozpočtu schválí, poslanci už budou moci navrhovat pouze přesuny peněz uvnitř rozpočtu. Ještě před návrhem rozpočtu sněmovna probere státní závěrečný účet za loňský rok.

Ministryně Schillerová v úterý oznámila, že nemá v plánu základní nastavení rozpočtu měnit. Sahat nechce ani na výši schodku, který opozici vadí nejvíc. "Je důležité, aby rozpočet zůstal v parametrech, jaké dohodla koalice. Mým cílem je, aby ve sněmovně bylo zásahů do něj co nejméně," prohlásila.

Podle opozice vláda peníze rozhazuje a návrh rozpočtu nepočítá s rizikem zpomalení ekonomiky a možné hospodářské krize. "Čtyřicetimiliardový schodek považuji za výsměch občanům, zvlášť poté, co premiér v roce 2017 sliboval, že bude hospodařit s vyrovnaným rozpočtem," prohlásil včera předseda STAN Vít Rakušan. Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek zase uvedl, že požádá vládu, aby zkrotila utrácení a snížila schodek na polovinu.

Opoziční poslanci se během jednání budou snažit přimět koalici k tomu, aby si ministryně Schillerová vzala dokument zpátky a upravila jej podle toho, co opozici vadí. Šanci na úspěch mají ale kritici malou, protože ANO, ČSSD a komunisté drží pohodlnou většinu 108 hlasů. Mezi podporovatele rozpočtu se navíc mohou zařadit i piráti. Jejich místopředseda a poslanec Mikuláš Ferjenčík včera v rozhovoru s HN připustil, že pokud vláda slíbí nezávislost státním zastupitelstvím, jsou piráti ochotni o podpoře jednat.

Protlačit návrh rozpočtu sněmovnou bývalo pro kabinet náročné i v předešlých letech. Letos ale situaci komplikuje fakt, že zákonodárci dosud neschválili daňový balíček. S příjmy, které má do státní pokladny přinést, přitom ministerstvo financí v rozpočtu počítá. Díky němu chce na daních vybrat o osm miliard korun víc. Pokud by poslanci zvýšení daní neodsouhlasili, musela by Schillerová rozpočet upravit. "Ministerstvo přišlo s balíčkem pozdě a komplikuje tak schvalování státního rozpočtu," kritizoval ministryni Skopeček. O daňovém balíčku budou poslanci jednat v pátek.

Související