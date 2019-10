Japonská technologická a investiční skupina SoftBank Group vloží 6,5 miliardy dolarů (přes 149 miliard korun) prostřednictvím půjček a majetkového podílu do americké WeWork, největšího poskytovatele sdílených kanceláří na světě, a převezme nad ní kontrolu. Informoval o tom v úterý list The Financial Times.

Spoluzakladatel WeWork Adam Neumann dostane konzultační poplatek 185 milionů dolarů, SoftBank odkoupí část jeho akcií za miliardu dolarů a půjčí mu 500 milionů dolarů.

Neumann za to odstoupí ze správní rady, z místa výkonného ředitele odešel na sklonku září. Věřitelům přitom musí splatit stovky milionů dolarů. Za finanční injekci upřednostnil SoftBank před konkukreční nabídkou banky JP Morgan.

Společnost WeWork založil Neumann se svou ženou a investičním bankéřem Joelem Schreiberem v roce 2010. Z jedné sdílené kanceláře v New Yorku firma expandovala na pět set míst po celém světě. V Praze má WeWork kanceláře v paláci DRN na Národní třídě.

V prvním pololetí tohoto roku společnost vykázala ztrátu 900 milionů dolarů, její příjmy se však zdvojnásobily na 1,54 miliardy dolarů. V polovině září společnost odložila plánované uvedení svých akcií na burzu.

Související