Tabákové firmy nebo lihovary stále nevědí, jaké spotřební daně budou platit ze svých výrobků v příštím roce. Podnikatelé to navíc pravděpodobně zjistí jen pár dnů před tím, než nová daňová pravidla začnou platit. "Dva měsíce před koncem roku stále není jasné, kdy přesně dojde k nárůstu sazeb, odkdy budeme moci objednávat nové kolky a dokdy bude možné doprodávat zboží se stávající spotřební daní," říká Tomáš Tesař, manažer komunikace společnosti British American Tobacco (BAT), která v Česku prodává zahřívané cigarety Glo. Firma tak musí počítat s několika variantami budoucího vývoje sazeb, což jí zvyšuje náklady.

Ředitel legislativního odboru Hospodářské komory Ladislav Minčič tvrdí, že firmy by měly mít ideálně půl roku na to, aby se na zvýšení daní mohly připravit. "Současná nepřehlednost a nejistota pramení ze spěchu vlády, která z hlediska svých politických zájmů zcela logicky usiluje o co nejdřívější účinnost daňových změn," tvrdí Minčič.