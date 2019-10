Zhruba třetina světových bank by pravděpodobně nepřežila vážné oslabení ekonomiky, musejí proto radikálně změnit svůj podnikatelský model. Ve své výroční zprávě o stavu sektoru to uvádí poradenská společnost McKinsey. Deset let po globální finanční krizi také celosvětově opět klesá důvěra investorů v banky, protože se snižují marže, bankám slábnou příjmy a zpomaluje růst úvěrů. Příjmová stránka tak nedrží tempo s náklady, píše McKinsey.

"Domníváme se, že jsme v pozdní fázi ekonomického cyklu a banky nyní musejí podnikat odvážné kroky, protože nejsou v prvotřídní kondici," uvádí analytik McKinsey a jeden z hlavních autorů zprávy Kausik Rajgopal, kterého cituje agentura Reuters. Mezi ty zmiňované odvážné kroky podle firmy patří investice do umělé inteligence schopné analyzovat rizika, snižování nákladů za pomoci outsourcingu nebo zvyšování výnosů díky lepším zákaznickým službám.

McKinsey do nich zahrnuje i pečlivě zvažované investice do fúzí a akvizic a hledání nových zdrojů příjmů. "V pozdní fázi cyklu si nikdo nemůže dovolit usnout na vavřínech," shrnuje Rajgopal. Mezi klienty McKinsey patří největší světové korporace, kterým společnost radí právě i s fúzemi, akvizicemi a s outsourcingem.

Dlouhodobé zpomalení ekonomiky ruku v ruce s nízkými nebo dokonce zápornými úrokovými sazbami by mohlo v odvětví vyvolat chaos, pokračuje zpráva. Bankovnictví už totiž čelí hrozbě bující konkurence začínajících takzvaných fintechových podniků a větších technologických společností, jako je Apple, Google či Amazon, které také chtějí vstoupit do bankovního nebo platebního sektoru.

McKinsey uvádí, že banky vkládají do inovací jen 35 procent svých rozpočtů určených na informační technologie. Fintechové firmy, což jsou podniky, které nabízejí finanční služby s využitím nejmodernějších technologií a inovací, na ně věnují více než 70 procent z těchto peněz. Nabízet finanční služby a konkurovat bankám se pro ně přitom stává snazší i díky povolování regulace.

McKinsey přitom varuje, že by se z bank mohla stát jen "historická poznámka pod čarou", protože nově příchozí firmy radikálně mění chování spotřebitelů a pokusy bank o zvýšení efektivity "dopadají jako obvykle".

