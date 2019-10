Čínská společnost Huawei má problémy s nahrazením aplikací firmy Google ve svých mobilních telefonech. V rozhovoru s listem Financial Times (FT) to řekla viceprezidentka pro veřejné záležitosti v Huawei US Joy Tanová. Kvůli sankcím nesmějí americké firmy obchodovat s čínskou firmou.

Huawei byl schopen nalézt náhradu za většinu zařízení, které kupoval z USA. To však neplatí pro počítačové služby od Googlu. Huawei může dál používat platformu Android, protože je to otevřený, tzv. open-source software, ale nemůže využívat služby, které umožňují, aby na této platformě fungovaly aplikace.

Huawei podle vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa představuje riziko pro národní bezpečnost, protože jeho vybavení by Peking mohl používat ke špionáži. Trump proto nařídil zákaz vývozu, který brání americkým společnostem prodávat firmě Huawei součástky a služby pocházející z USA. Zákaz je součástí širších snah Washingtonu omezit ekonomickou a politickou sílu Číny.

Společnost Huawei navzdory sankcím dál roste. Od ledna do září zvýšila meziročně tržby o 27 procent.

Současní majitelé telefonů Huawei se díky dočasné výjimce zatím mohou připojovat do obchodu s aplikacemi Google Play, mají přístup ke službě Google Maps i k dalším produktům, které poskytuje soubor aplikací Google Mobile Services. Tyto služby už ale nejsou k dispozici u nových modelů Huawei a firma se obává, že tak přijde o zahraniční klienty.

Huawei pracuje na alternativním operačním systému s názvem Harmony. Tanová však uvedla, že ještě potrvá dlouho, než bude tento systém schopen nahradit vše, co umožňuje Google.

