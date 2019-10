Česká armáda chce příští rok vytvořit prapor dronů. Vstřícný postoj k jejich využívání v armádě však není podle profesora Daniela Statmana z univerzity v izraelském městě Haifa, jenž se zabývá teorií spravedlivé války a etikou moderních vojenských technologií, samozřejmý. Evropané jsou podle něj k využívání dronů ve válce, spíš skeptičtí.

"Pro mě je překvapivé vidět, jak moc lidem vadí používání dronů v armádě. Já to nechápu. Proč by měly být problematičtější než miny, bomby, ponorky? Je to jen další nástroj, který se nyní využívá ve válkách," říká v rozhovoru pro HN Statman. Do Prahy přijel přednášet minulý týden na pozvání Ústavu státu a práva Akademie věd a Centra Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice.