Už rok mohou všichni studenti do 26 let a také lidé starší 65 let (v obou případech nejen Češi) jezdit ve vlacích a autobusech za zlomek ceny, kterou platí běžní cestující. Na konci minulého týdne jsme se dozvěděli, kolik toto populární opatření státní kasu za prvních 12 měsíců stálo. Na konečném účtu se skví suma 5,6 miliardy korun.

