Podle zdrojů HN a Aktuálně.cz finišují jednání o prodeji Central European Media Enterprises (CME), provozovatele televize Nova, finanční skupině PPF Petra Kellnera. Rozhodnutí, zda se obě strany dohodly, může být oznámeno během nadcházejících dnů. Jednání o koupi majoritního podílu v CME vede podle dostupných informací Kellner osobně. PPF svoje investiční plány však oficiálně nekomentuje.

Mediální skupina má kromě Novy i stanice v dalších čtyřech středoevropských zemích. Ve čtvrtek oznámila meziroční nárůst provozního zisku za třetí čtvrtletí o 39 procent na 30,8 milionu dolarů (720 milionů korun). Čistý zisk sice poklesl, ale snížení bylo způsobeno vyššími příjmy loni, způsobenými prodejem televizního byznysu v Chorvatsku. Zisk očištěný od vlivu chorvatské transakce by ve třetím čtvrtletí vzrostl o 17 procent. Firma také oznámila, že zlepšuje výhled pro provozní zisk OIBDA, letos už potřetí.

V reakci na oznámené hospodářské výsledky vzrostla cena akcie CME na pražské burze o 1,7 procenta na 107,20 korun a je blízko šestiletých maxim, dosažených minulý měsíc. Tento rok už akcie posílily celkem o 65,9 procenta, a vykazují tak největší zhodnocení ze všech titulů na pražské burze.

Akcie amerického provozovatele televize Nova rostou a podle analytiků odrážejí zlepšení hospodaření, způsobené úsporami a snížením dluhů. Investoři zároveň čekají, kdy CME oznámí, kdo bude novým většinovým vlastníkem firmy.

CME v Česku má společnost CET 21, držící licencí na vysílání televizních stanic skupiny Nova. Americká firma působí také v Bulharsku, Rumunsku, na Slovensku a ve Slovinsku. V březnu skupina oznámila, že zkoumá různé strategie pro budoucnost, včetně případného prodeje celé firmy, nebo její části. CME kvůli tomu už vytvořila speciální výbor složený z nezávislých ředitelů, který jednotlivé strategie zhodnotí. Michael del Nin, jeden ze dvou generálních ředitelů firmy, řekl na telefonické konferenci s analytiky a investory, že analýza strategie je v běhu ale průběh zatím nebude nijak komentován.

Největším akcionářem CME je nyní americká telekomunikační společnost AT&T, která skupinu získala díky akvizici mediálního konglomerátu Time Warner. Už loni ale rozhodla, že se chce v mediální oblasti zaměřit jen na klíčový byznys − tedy na americké nebo globální aktivity, jako je například HBO.

Ve třetím čtvrtletí narostly celkové příjmy skupiny CME o sedm procent ve stálých cenách na 138,9 milionu dolarů. Provozní zisk stoupl téměř o polovinu na 30,8 milionu dolarů. Do hospodaření v dolarech se negativně promítlo oslabení evropských měn vůči americké měně. Michael del Nin řekl, že CME vstupuje do čtvrtého čtvrtletí "se silnou sadou čísel o hospodaření". Také řekl, že firma generuje dostatek hotovosti na to, aby dál postupné splácela dluhy.

Podle analytiků se v hospodaření odráží hlavně práce současného managementu, vedeného tandemem dvou ředitelů − del Ninem a Christophem Mainuschem. Když v roce 2013 do vedení nastoupili, pustili se do propouštění, zjednodušování řízení a dalších úspor. Omezili například nákladnější tvorbu některých lokálních pořadů a nahradili ji americkou licenční produkcí, kterou lze sdílet napříč trhy. Pomáhá také hospodářský růst ve střední Evropě, včetně Česka: spotřebitelé více utrácejí a firmy víc vydávají na reklamu.

Podle analytika Patria Finance Martina Cakla rostlo hospodaření firmy na všech sledovaných úrovních. Růst byl částečně tažen vyššími příjmy kvůli poplatkům a růstu reklamy, ale také hlavně letošním snižováním nákladů na výrobu programů.

"Celkově hodnotíme výsledky jako pozitivní, avšak s upozorněním, že zlepšení na provozní úrovni jsou dle našeho názoru dosaženy zejména rovinou úspor nákladů na obsah, což se může projevit negativně v dalších obdobích," napsal Cakl.

Kromě Novy a Markízy má CME také televize v Rumunsku, Bulharsku a ve Slovinsku. Trhy bývalého Československa jsou ale pro firmu stále klíčové − dohromady generují téměř polovinu provozního zisku.

Akcie CME se vedle Prahy obchodují hlavně na newyorské burze Nasdaq, zaměřené na technologické tituly.

