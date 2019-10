Pražské letiště v létě opět praskalo ve švech. V letní sezoně od července do září pracovníci odbavili přes 5,8 milionu cestujících. Meziročně se jejich počet zvýšil o šest procent. Nejvytíženějším měsícem byl tradičně srpen. Nejvíce cestujících v letních měsících směřovalo do Londýna. Rostl i počet Čechů cestujících na dovolenou.

"Na konstantně výborných provozních výsledcích letiště mají podíl nově otevíraná letecká spojení, navyšování linek do stávajících destinací i neustálé navyšování kapacit na existujících linkách," uvedl předseda představenstva Letiště Praha Václav Řehoř.

Zatímco počty odbavených cestujících v meziročním srovnání na Letišti Praha rostly, v případě počtu letadel zaznamenalo letiště pokles. V červenci až září jejich počet meziročně klesl o 1,6 procenta. Nejvíce poklesl počet letadel v září, a to o 2,2 procenta.

V praxi to tak znamená, že do Prahy létají větší a plnější letadla. Podle Řehoře se Praze vyplatí dávat leteckým společnostem slevu z poplatků, když létají s většími letadly. Ta navíc cestujícím zpravidla poskytují větší komfort.

Letiště rostlo i přes problémy Boeingů 737 Max. "Uzemnění těchto strojů se nás, na rozdíl od jiných letišť v Česku, nedotklo. Společnosti Smartwings se podařilo sehnat jiná letadla o stejné kapacitě," doplnil pro HN Řehoř. Zmíněná společnost si najala starší letadla Boeing od jiných leteckých společností. Maxy nahrazoval na několika letech i Airbus A350 Etiopských aerolinií.

V letošním roce letiště očekává, že překoná loňský rekord. "Počítáme, že odbavíme zhruba 17,7 milionu cestujících," upřesnil pro HN Řehoř.

I přes růst počtu cestujících letiště očekává podobné hospodářské výsledky jako loni. "Náš zisk (EBITDA) by zatím podle prvního odhadu mohl být přibližně kolem 4,3 miliardy korun," dodal.

Nárůst v počtu odbavených cestujících zaznamenalo Letiště Praha také na linkách celkem do 15 dálkových destinací. V rámci třetího čtvrtletí využilo těchto linek 465 tisíc cestujících, což je o 12 procent více než za stejné období vloni. Největší meziroční nárůst z dálkových destinací potom zaznamenaly linky do Severní Ameriky, a to o téměř 30 procent.

Letiště nepředpokládá, že by výsledky v letošním roce ovlivnil odliv čínských aerolinek, o kterém minulý týden hovořil prezident Miloš Zeman. Podle Řehoře Praha nemá od leteckých společností zprávu o rušení linek pro zimní sezónu. Letní sezóna podle letiště zatím zůstává otevřená. Pokud by k rušení čínských linek nakonec skutečně došlo, pro letiště by to podle Řehoře významný problém nebyl.

Počet odbavených cestujících na Letišti Praha (období červenec – září 2019)

Měsíc Počet odbavených cestujících Meziroční nárůst červenec 1 967 569 4,8 % srpen 1 997 182 6,5 % září 1 847 846 6,7 % CELKEM 5 812 597 6,0 %

TOP 5 destinací podle počtu odbavených cestujících

Destinace Počet odbavených cestujících Londýn 358 388 Moskva 223 465 Paříž 217 956 Amsterdam 207 788 Antalya 199 137

TOP 5 dovolenkových destinací podle počtu odbavených cestujících

Destinace Počet odbavených cestujících Antalya 199 137 Burgas 131 227 Barcelona 130 804 Heraklion 102 051 Hurghada 98 105 Zdroj: Letiště Václava Havla

