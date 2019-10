Česká národní banka uložila pokutu pět milionů korun obchodníkovi s cennými papíry BH Securities za pochybení při distribuci firemních dluhopisů. Firma podle verdiktu centrální banky investorům nedostatečně zdůrazňovala rizika spojená s tímto druhem investic. BH Securities zvažuje, že se bude bránit žalobou. Napsal to ve čtvrtek deník E15.

Podle oslovených znalců trhu jde o exemplární trest, když neregulovaný dluhopisový boom už připravil vesměs drobné investory do firemních bondů o vyšší stamiliony korun, píše deník. "Společnost BH Securities to tak trochu odskákala za celý trh. ČNB až do letoška nenastavila jasná pravidla a mantinely pro prodej dluhopisů obchodníky s cennými papíry," cituje E15 právníka Lumíra Schejbala z advokátní kanceláře Schejbal & Partners.

Centrální banka považuje své aktivity za dostatečné. "ČNB se problematice nabízení a distribuce korporátních dluhopisů věnuje dlouhodobě, a to jak svou dohledovou činností, tak osvětou veřejnosti," uvedla mluvčí banky Markéta Fišerová.

BH Securities po srovnání s obdobnými případy jiných účastníků kapitálového trhu považuje výši pokuty za nepřiměřenou. "BH Securities proto zvažuje právní úkony vedoucí k žalobě proti tomuto rozhodnutí," uvedl hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček. Firma podle něj už svá pochybení napravila.

