Pro poslední ročníky Brněnského strojírenského veletrhu platí, že je na nich hodně robotů a mluví se na nich o digitalizaci výroby. Pro návštěvníky zůstávají někteří lidsky vypadající roboti stále pobavením. Strojírenské firmy už ale považují automatizovaná řešení za běžnou součást veletrhu. Stále více modernizují svojí výrobu tím, že do ní zapojují roboty a celou ji automatizují. Radost z toho mohou mít všichni velcí výrobci jako jsou Siemens, ABB, Fanuc nebo KUKA. Novinkou na 61. strojírenské veletrhu v Brně byl především důraz na posun od nákupu jednotlivých technologií k jejich vzájemnému propojení.

"Jak je vidět i z expozic jednotlivých firem, digitální technologie nejen pro výrobu jsou dostupné. Když máte dostatek prostředků, můžete koupit cokoliv," konstatoval Jiří Holoubek z Elektrotechnické asociace ČR, který má ve Svazu průmyslu a dopravy na starosti digitalizaci.

Fotogalerie Fotogalerie Brněnský strojírenský veletrh

Digitální továrna 2.0

Jeden celý pavilon se v Brně proměnil v Digitální továrnu 2.0, což je na veletrhu největší novinka, kde bylo možné vidět všechny fáze výroby. Ta má být do budoucna vybavená umělou inteligencí, zvládnout shromažďovat data z výroby a vyhodnocovat je. Jednotlivé stroje v takové továrně spolu komunikují nejen mezi sebou, ale zvládnou to i se stroji v úplně jiné továrně. Stále rozšířenější je potom ve strojírenské výrobě používání digitálních dvojčat u strojů nebo systémů, která firmám umožňují, aby mohli na virtuálních modelech testovat a sdílet informace.



Cirkulární ekonomika

Letošní strojírenský veletrh zvýraznil téma cirkulární ekonomiky a zpracování odpadů. Na brněnském veletrhu vznikl i Český cirkulární hotspot, za nímž stojí Institut cirkulární ekonomiky.

Zlaté medaile veletrhu 1. za inovaci ve zpracovatelské technologii ji získala společnost Ceratizit za svůj nástroj FreeTurn. 2. za inovaci výrobního stroje dostal cenu vystavovatel CNC Invest, který do soutěže přihlásil dlouhotočný CNC obráběcí stroj s dvanácti řízenými osami. 3. za inovaci v automatizační technice a řešení bezpečnosti robotických pracovišť získalo ocenění měkké opláštění Airskin výrobce Blue Danube Robotics. 4. za inovativní návrh elektrického pohonu kol elektromobilu dostal cenu sportovní elektromobil StudentCarSCX, který vznikl na VŠB - Technické univerzitě Ostrava. Díky velkému momentu nepotřebuje převodovku a teplo z chlazení využívá pro vytápění elektromobilu. 5. v kategorii inovací v automatizační technice zabodovalo digitální dvojče výrobní buňky z Ústavu výrobních strojů, systému a robotiky Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Toto digitální dvojče lze využít ke vzdálenému ovládání pracoviště. 6. čestné uznání v kategorii inovací v transportu a logistice získal chytrý zásilkový boxu. Ten je poháněn solární energií, obsahuje vnitřní i venkovní USB porty, bezpečnostní dveře, čidlo na světlo a do budoucna i variantu s lednicí.

Aditivní výroba

Velkou pozornost vzbudila na veletrhu 3D tiskárna Colossus, která dokáže tisknout díly o velkých rozměrech. Tiskárna navíc tiskla věci z granulátu z recyklovaných PET lahví, což přímo navazuje na cirkulární ekonomiku. "Židli zvládneme vytisknout už za dvě hodiny," řekl Daniel Adam z firmy 3Dees, která tiskárnu na veletrhu propagovala. Pro srovnání. Jiné tiskárny zvládnou vytisknout za hodinu několik gramů, zatímco Colossus celkem 15 kilogramů. Velikost dílů může být velká až dva a půl metru. Využít ji tak může automobilový průmysl nebo stavebnictví.

Jiný primát měla na veletrhu další 3D tiskárna, konkrétně HP Jet Fusion 5200. Ta dokáže tisknout stovky až tisíce výrobků za den.

Pomocí 3D tisku byla loni na veletrhu vytvořena i socha prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, která měla být původně slavnostně odhalena při otevření brněnského výstaviště v roce 1928. Hliněný model sochy minulá rok vytvořil na výstavišti robot, a po odlití bronzového odlitku se tento týden cesta sochy TGM zpátky na výstaviště dokončila.

Elektromobilita

Návštěvníci veletrhu mohli také vidět elektromobil od Škoda Auto. Typ Vision iV, který se bude vyrábět od roku 2020, byl poprvé představený letos v březnu na autosalonu v Ženevě. Žlutý vůz představuje elektrickou budoucnost mladoboleslavské automobilky. Elektromobil je vybavený pohonem na všechna kola a má výkon 225 kW. Maximální dojezd je 500 kilometrů a baterii je možné nabít za 30 minut až na 80 procent její kapacity.

Prototyp sportovního elektromobilu StudentCarSCX představili v Brně také studenti z ostravské technické univerzity. Ti za něj získali i jedno ze šesti ocenění Zlatá medaile veletrhu. Jejich návrh elektrického pohonu kol elektromobilu díky velkému momentu nepotřebuje převodovku a teplo z chlazení využívá pro vytápění elektromobilu.

Jednotná prezentace Česka

V Brně se také každý rok propaguje jedna země, která je hlavním partnerem strojírenského veletrhu a má zde velký prostor. Minulý rok bylo touto zemí Slovensko, protože se připomínalo stoleté výročí vzniku Československa. V předchozích letech pak hrála roli spíše naděje českých strojařů spojené s Indií, Čínou nebo Ruskem. Letošek byl pro strojírenský veletrh opět jiný, protože se touto propagovanou zemí stalo samotné Česko. V praxi se to projevilo tím, že celkem 13 státních organizací, které jsou nějak spojené s průmyslem nebo podporou exportu vystupovalo jednotně pod značkou "Česká republika: Země pro budoucnost".

"Přesně tenhle vzkaz bychom měli vozit všichni společně do zahraničí," řekl v Brně premiér Andrej Babiš, který loni na veletrhu neplánovaně oznámil svůj úmysl sloučit agentury Czechinvest a Czechtrade do jedné organizace, která by podporovala český export a zahraniční investice. Jednotné týmy propojující ekonomické diplomaty a zaměstnance agentur mají fungovat do roku 2021 i v zahraničí.

Související Fotogalerie Brněnský strojírenský veletrh