Světová ekonomika citelně zpomaluje, na vině jsou hlavně obchodní spory, jako je ten, který vedou Spojené státy a Čína. V prvním velkém vystoupení od nástupu do funkce to v úterý řekla nová šéfka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Kristalina Georgievová. Výsledkem podle ní bude, že do konce roku 2020 mohou tyto spory ekonomiku připravit o 700 miliard dolarů (16,5 bilionu korun), což je asi 0,8 procenta hrubého domácího produktu (HDP) celého světa.

MMF příští týden vydá podzimní výhled světové ekonomiky a Georgievová už naznačila, že odhady bude nutné citelně revidovat směrem dolů. Spory podle ní způsobily "synchronizované zpomalení" růstu světové ekonomiky, které je nutné řešit.

Georgievova uvedla, že nynější prognózy MMF berou v úvahu oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa o zvýšení cel na čínské zboží, jehož roční hodnota dovozu do USA činí zhruba 300 miliard dolarů (7,1 bilionu korun). Většina ztráty světového HDP bude způsobena poklesem důvěry spotřebitelů i podniků a negativní reakcí trhu, uvedla Georgievová.

"Za rok 2019 očekáváme pomalejší růst takřka v 90 procenta světa. Světová ekonomika teď synchronizovaně zpomaluje. Znamená to, že hospodářský růst letos zvolní na nejnižší úroveň od začátku desetiletí," dodala.

Georgievová se stala výkonnou ředitelkou MMF 1. října, kdy funkci převzala po Francouzce Christine Lagardeové. Dříve pracovala ve vysoké funkci ve Světové bance (SB), která je sesterskou organizací MMF. Kromě toho dříve zastávala i funkci eurokomisařky.

Ekonomka Georgievová, která pochází z Bulharska, v úterý také upozornila, že světový obchod se nezastavil, ale zpomaluje. Varovala před narušením obchodních toků, které by mohlo vést ke změnám, jež by poznamenaly celou generaci. Upozornila na možné přerušení dodavatelských řetězců, izolaci obchodních sektorů, či 'digitální berlínskou zeď', která by země donutila, že si budou muset z technologických systémů vybrat.

"Zpomalujeme, ale nezastavujeme se, není to tak špatné. Pokud ale nezačneme okamžitě jednat, hrozí nám mnohem výraznější zpomalení," varovala nová šéfka MMF, podle níž musejí státy reagovat jednotně, podobně jako v časech světové finanční krize v letech 2008 až 2009.

