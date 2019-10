Absolventi vysokých škol si začínají stále více uvědomovat, že firmy bojují více o ně než mladí lidé o zaměstnání. Podle průzkumu švédské společnosti Universum mezi více než 12,5 tisíci českými vysokoškoláky v posledních letech výrazně roste jejich očekávání ohledně nástupní mzdy.

Zatímco před dvěma lety byli ochotni nastoupit do nové práce za 26,5 tisíce korun měsíčně, letos už by většina nešla pod 31,5 tisíce korun. Do sumy přitom nezapočítávají odměny ani další bonusy.

Při nabírání mladých lidí jsou ve výhodě velké korporace. Vůbec nejžádanější firmou mezi studenty je celosvětově − i v Česku − Google. V tuzemsku dále patří mezi nejvyhledávanější zaměstnavatele Škoda Auto, Microsoft, Česká národní banka či Seznam.cz.