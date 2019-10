Německá průmyslová výroba se v srpnu překvapivě vrátila k růstu, zvýšila se o 0,3 procenta proti předchozímu měsíci. Vyplývá to z úterní zprávy spolkového statistického úřadu. Údaje podle agentury Reuters přinášejí naději, že předpokládaný pokles německé ekonomiky ve třetím čtvrtletí nebude příliš prudký. Růst byl hnán především produkcí polotovarů, uvedlo ministerstvo financí. Samotný průmyslový sektor je už v recesi. Podle ekonomů stále existuje naděje, že by se Německo mohlo ve třetím čtvrtletí jen těsně vyhnout recesi.

Analytici předpovídali, že průmyslová výroba vykáže za srpen pokles o 0,1 procenta. Červencový pokles produkce statistický úřad opravil na 0,4 procenta z původně ohlášených 0,6 procenta.

Německé hospodářství se v poslední době potýká se slabší globální poptávkou, která má negativní dopad na německý export a průmysl. K potížím německé ekonomiky přispívá obchodní konflikt mezi Spojenými státy a Čínou a nejistota kolem odchodu Británie z Evropské unie. Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky.

Hrubý domácí produkt (HDP) Německa se ve druhém čtvrtletí snížil o 0,1 procenta po nárůstu o 0,4 procenta v prvním kvartálu. Analytici odhadují, že pokles zaznamenal také ve třetím čtvrtletí. To by znamenalo, že německá ekonomika se dostala do recese, která se obvykle definuje jako alespoň dvě čtvrtletí hospodářského poklesu za sebou.

Již v pondělí německý statistický úřad zveřejnil srpnová čísla objemu zakázek pro německý průmysl. Počet zakázek pro tamní průmyslové firmy oproti minulému měsíci klesl o 0,6 procenta a meziročně o 6,7 procenta. To bylo více, než se očekávalo. "Německá ekonomika se nachází uprostřed recese. Pondělní data to jen potvrzují," řekl v pondělí agentuře Reuters Thomas Gitzel, ekonom VP Bank Group.

"Německá vláda bude patrně pod tlakem, aby povolila otěže ve své tvrdé rozpočtové politice," dodal Thomas Gitzel. Německá vláda totiž doposud držela vyrovnaný až přebytkový rozpočet navzdory tlaku ze strany ekonomů i ostatních států, aby více investovala do zvýšení poptávky.

Německý ministr financí Olaf Scholz minulý týden prohlásil, že Německo se bude schopné vypořádat s přicházející krizí a že neočekává takový propad, jaký nastal během krize v letech 2008 a 2009. "Jsme dobře připraveni, protože máme slušné finanční zdroje. Pokud dojde k hospodářské krizi, můžeme podniknout protiopatření, ale v současné době vidíme jen pomalejší růst," řekl Scholz veřejnoprávní ARD.

Nejhorší čísla za deset let

Navzdory nečekanému avšak mírnému růstu průmyslové výroby se předpokládá, že německá ekonomika upadne do recese. Byť někteří ekonomové věří, že se jí jen těsně vyhne. Údaje z úterý minulého týdne ukázaly, že recese se v průmyslové výrobě v září prohloubila. Německé podniky zaznamenaly nejhorší čísla od finanční krize před deseti lety. Přední německé ekonomické instituty vydaly ve středu zprávu, v níž snížily odhad růstu domácí ekonomiky na letošní a příští rok kvůli slabší globální poptávce po zpracovatelském zboží a rostoucí podnikatelské nejistotě vlivem obchodních sporů. Letos čekají zvýšení hrubého domácího produktu o 0,5 procenta, příští rok má tempo růstu zrychlit na 1,1 procenta. Instituty tak v úterní zprávě potvrdily předchozí informace agentury Reuters.

V předchozí, dubnové prognóze instituty odhadly, že letos se HDP zvýší o 0,8 procenta a příští rok o 1,8 procenta. V roce 2021 pak instituty očekávají další mírné zrychlení růstu na 1,4 procenta.

Odhad institutů na letošní rok je nyní v souladu s odhadem vlády. V příštím roce však kabinet čeká expanzi až o 1,5 procenta. Vláda by měla svoji prognózu revidovat ještě tento měsíc.

Německá ekonomika, která je největší v Evropě, ve druhém čtvrtletí mírně klesla a ekonomové odhadují, že pokles zaznamenala i v právě ukončeném třetím čtvrtletí. To by znamenalo, že se dostala do recese.

Instituty vyzvaly vládu, aby opustila svoji rozpočtovou politiku "černé nuly", pokud se výhled růstu bude dále zhoršovat. V současnosti sice nevidí důvod pro dodatečné fiskální akce, pokud se však ukáže, že zpomalení ekonomiky je horší, než se čekalo, neměla by být vláda omezena vlastním cílem, kterým je udržet vyrovnaný rozpočet. "Bylo by zásadně špatné držet se politiky 'černé nuly'," řekl ekonom DIW Claus Michelsen.

Související