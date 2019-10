Kurýrní firma In Time vytvoří skupinu se sítí výdejních míst Uloženka. In Time v září koupili investoři PPF, Daniel Křetínský a Rockaway, kteří vedle Uloženky vlastní mimo jiné i skupinu internetových obchodů Mall Group. Investoři to oznámili v tiskové zprávě, název nové skupiny zatím nepředstavili.

In Time Spedice pokrývá tři procenta trhu kurýrních služeb v České republice a za minulý rok utržila 300 milionů korun. Záměrem nových vlastníků je ve společnosti In Time rozvíjet nové způsoby doručování a zkvalitňovat služby pro zákazníky.

Doručení přímo na adresu volí jako preferovaný způsob dopravy zhruba 60 procent zákazníků, kteří nakupují na internetu. "Okamžik doručení zboží je často tím momentem, kdy se zákazník rozhoduje, jestli byl se svým nákupem na internetu spokojený. Nová samostatná entita, která se soustředí plně na doručování, je pro nás cesta, jak mít tento moment pod kontrolou a zaručit zákazníkovi potřebný komfort," uvedla mluvčí investiční skupiny Rockaway Michaela Papežová.

In Time nebude součástí struktury Mall Group. Je samostatnou firmou, která bude dál nabízet služby e-shopům a dalším třetím stranám. Nákupní galerie Mall i ostatní členové Mall Group budou využívat její kurýrní služby jako jeden z klientů. Ve vedení In Time zůstanou Petr Brandýský jako provozní ředitel a Ondřej Vaňha coby obchodní ředitel. PPF a EC Investments Daniela Křetínského a Patrika Tkáče mají v nové společnosti po 40 procentech, Rockaway Jakuba Havrlanta vlastní zbývající pětinový podíl.

Uloženka provozuje od roku 2010 síť podacích a výdejních poboček v České republice a na Slovensku. Zákazníkům nabízí přes 1300 míst, kde si mohou vyzvednout své nákupy, a pro e-shopy je integrátorem logistických služeb třetích stran, který z jednoho podacího místa nabízí výběr z různých druhů dopravy.

