V Rokycanech už potřetí skončila výroba legendárního českého kola Favorit. Po dvou předchozích bankrotech zkrachovala také firma Favorit Manufacture, která novou verzi bicyklů vyráběla od roku 2016. Majitel ochranné známky Richard Galovič zadlužený podnik těsně před tím stihl prodat, uvedl v pondělí server Seznam Zprávy.

Slovenský podnikatel Galovič podle serveru koupil značku Favorit v roce 2011 za pět milionů korun. Produkci kol rozjel po téměř čtyřech letech příprav díky státní dotaci. "Letos v lednu ale jeho firma Favorit Manufacture přestala vyplácet mzdy," uvedl server. Galovič krátce nato prodal výrobu favoritů podnikateli Pavlu Sedlákovi, který téměř 20 zaměstnancům hned rozdal výpovědi.

KOLO Z ROKYCAN - První Favorit sjel z montážní linky v Rokycanech v roce 1951, výroba postupně rostla, v osmdesátých letech dosáhla až na na 200 tisíc kol ročně. Celkem se jich prodalo 2,5 milionu. - V devadesátých letech Favorty vytlačila horská kola, českou výrobu navíc překonaly dovozy z Asie. Firma v roce 2001 zbankrotovala. - Továrnu se pokusil oživit bývalý cyklistický závodník Josef Kozumplík, ale i pod ním opět zkrachovala. V roce 2011 značku koupil podnikatel z Bratislavy Richard Galovič s plánem vyrábět stylová městská kola. - Kolik Favoritů se teď prodává není možné zjistit. Galovič počty neuvádí a do sbírky listin nezakládá výroční zprávy.

Favorit Manufacture, už pod novým názvem RC Orange, je v insolvenci. Návrh soudu podali právě zaměstnanci, kteří letos tři měsíce pro Galoviče pracovali zadarmo. Firma jim dluží desítky tisíc korun.

Nový vlastník Favoritu je podle serveru statutárním zástupcem nebo jednatelem ve 105 firmách. Část z nich je v insolvenci, dalších 45 jeho společností už bylo z obchodního rejstříku dříve vymazáno.

Konec Favoritu provází soudní spor ohledně designu kol. Ten jim vtiskl Petr Novague, který teď ale firmu žaluje o 1,4 milionu korun. Tvrdí přitom, že od Galoviče nedostal zaplaceno za užívání svého designu. "Sliboval, že dostanu tisíc korun za každé prodané kolo," řekl HN Novague.

Galovič ale popisuje jiný příběh a tvrdí, že mu designér nepředložil žádný smysluplný návrh. "Spolupráci jsme ukončili v září 2012, kdy jsem projekt převzal pod sebe. Neplnil termíny, neodevzdával žádné věci a to, co z něj vycházelo, bylo naprosto nepoužitelné," uvedl podnikatel. Už ale nevysvětluje, proč ještě před čtyřmi lety tvrdil, že Novague je autorem designu, a neprotestoval ani proti přihlášení kol pod jeho jménem do několika soutěží.

"Spolupracovali jsme do jara 2016. Byla to PR-marketingová spolupráce, která měla podpořit jeho značku a naši značku. S tím, že obě z toho budou mít prospěch," uvedl po telefonu podnikatel a další otázky si vyžádal e-mailem. Odpovědi na ně ale rozpor v jeho vyjádřeních nevysvětlily.

Galovič zpochybňuje i znalecký posudek, který si Novague na podporu svého autorství nechal udělat. "Neříká nic o tom, že by vytvořil nějaký soubor a my ho převzali," poukazuje šéf firmy s tím, že skutečnými autory kola je zhruba dvanáct lidí, které koordinoval.

"Ty jsme soudu jmenovali i s popisem, na jaké části kol pracovali," uvedl. Znalec zase v posudku porovnal kolo, s nímž Novague vyhrál designérské soutěže, s těmi, která Favorit nabízí na svých stránkách. "Obě kola vykazují shodné silné znaky autorského díla," napsal znalec Miroslav Ludvík.

Předloni v létě Galovič slavnostně oznámil, že do Favoritu vstupuje jako třetinový podílník internetový investor Michal Mička, který dá za třicet procent firmy 70 milionů korun. Jejich spolupráce ale trvala jen rok a Mička podnik zase opustil. "Neodvíjelo se to tak, jak jsem předpokládal. Teď už neinvestuji do projektů, kde to nemám pod kontrolou," řekl.