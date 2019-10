Zpomalení ekonomického růstu už začíná být v českém průmyslu cítit, první náznaky přicházejí ze zahraničí, uvedl Svaz průmyslu a dopravy. Vyjádření poskytl v souvislosti s Mezinárodním strojírenským veletrhem, který v pondělí začíná na brněnském výstavišti.

Podle svazu přibývá firem, které pozorují slábnoucí zahraniční poptávku. Uvedly to v pravidelném průzkumu, který svaz pořádá společně s Českou národní bankou. Průmyslová výroba v Německu se drží pod úrovní roku 2018 a německé firmy hlásí od začátku roku pokles zakázek.

"Česká a německá ekonomika jsou obchodně a vlastnicky provázané. Dopady vývoje v Německu tak pocítíme i u nás. Naše ekonomika ale zatím roste stále rychleji než německá," uvedl prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.

Ochlazování německé ekonomiky tak nevyhnutelně dorazí i do Česka a tuzemské firmy by se na tuto situaci měly připravovat. Svaz průmyslu doporučuje, aby například investovaly do digitalizace výroby, která může pomoci s úsporou nákladů a zvýšením produktivity práce.

"Firmy musí dokončit svou digitální restrukturalizaci. To mimo jiné znamená optimálně využívat nejnovější výrobní technologie, jako jsou aditivní výroba, robotická pracoviště vybavená nástroji citlivými na dotek a strojovým viděním nebo automatické sledování kvality produkce. Navíc je nutné začít používat algoritmy umělé inteligence založené například na strojovém učení a modelování veškerých vnitrofiremních procesů," uvedl Hanák.

V přípravě na přicházející útlum ekonomiky může podle svazu obchodu pomoci i vláda tím, že přijme balíček opatření, který odstraní zbytečnou byrokracii a podpoří digitalizaci veřejné správy, aby s ní firmy mohly jednodušeji a efektivněji komunikovat.

Výhodou českých firem je to, že tuzemská ekonomika i v prvním pololetí letošního roku rostla, stejně jako export, který byl za prvních pět měsíců letošního roku o 5,6 procenta meziročně vyšší. Většina exportu z Česka ale nadále míří na vnitřní trh Evropské unie, což se může podle Svazu průmyslu v souvislosti se slábnoucí evropskou ekonomikou ukázat jako rizikové. Situaci navíc komplikují i obchodní spory mezi USA a Čínou, USA a Evropskou unií, hrozba tvrdého brexitu a sankce proti Rusku či Íránu, upozornil svaz. Čeští vývozci by se podle doporučení Svazu průmyslu a dopravy měli poohlížet po partnerech například v jihovýchodní Asii, subsaharské Africe nebo Jižní Americe.

