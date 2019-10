Mzdy v Česku rostou od roku 2000 mnohem rychleji než v Německu. Loni byla průměrná mzda více než dvakrát vyšší než v roce 2000. Pokud by se převedla na eura, měli by Češi každý měsíc k dispozici třikrát více než před 18 lety. Němcům se průměrná mzda proti roku 2000 zvedla o 44 procent. Vyplývá to z analýzy společnosti Purple Trading.

Za posledních 18 let se meziročně zvyšuje průměrná mzda v Česku v průměru o 4,67 procenta, při přepočtu na eura by to bylo o 6,62 procenta. V Německu je průměrný růst průměrné mzdy 2,08 procenta. Toto srovnání podle Purple Trading přispívá k tvrzení, že česká ekonomika zažívá pozitivní časy a Čechům se daří čím dál víc.

"U průměrné mzdy sice za Německem ještě pořád výrazně zaostáváme, ale tempo jejího růstu je poměrně zajímavé o to víc, pokud bychom díky posilující koruně mzdu směňovali a chtěli utrácet v eurech," uvedl výkonný ředitel Purple Trading David Varga.

Průměrná hrubá měsíční mzda v Česku v letošním druhém čtvrtletí vzrostla meziročně o 7,2 procenta na 34 105 korun. Poprvé ve čtvrtletním sledování tak překonala 34 000 korun. Dvě třetiny zaměstnanců ale na tento průměr nedosáhnou. Reálně, tedy při zohlednění inflace, stoupla mzda o 4,3 procenta.

Mzdy kvalifikovaných pracovníků ale přes rostoucí počet volných míst ve světě i v Česku stagnují. Důvodem je vyšší koncentrace zaměstnavatelů v určitých místech, vzestup takzvaného outsourcingu a automatizace rutinních úkonů. Vyplývá ze zprávy, kterou ve čtvrtek na tiskové konferenci zveřejnila personálně poradenská společnost Hays ve spolupráci s Oxford Economics.

Největším problémem Česka je podle zprávy nulová flexibilita vzdělávacího systému. Studijní obory absolventů českých vysokých škol neodpovídají profesnímu zaměření volných míst a ČR tak není schopna obsadit pracovní pozice lidmi s odpovídající kvalifikací, což může být hrozbou i do budoucna.

Menší růst mezd na manažerských pozicích pozoruje ředitel Hays pro ČR a Rumunsko Ladislav Kučera na českém trhu druhým rokem. Trend zpomalení růstu výdělků nebo jejich stagnace se podle něj letos promítl i do řady kvalifikovaných sektorů jako financí, IT nebo v technické oblasti, což výrazně snížilo skóre tlaku na růst mezd v kvalifikovaných odvětvích.

Související