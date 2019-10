Zuzana Dolejší pracovala ještě před čtyřmi lety jako lékárnice v Havlíčkově Brodě. Pak odešla na mateřskou dovolenou a její život nabral nový směr. Pro svou dceru chtěla látkové pleny, ne ty jednorázové. Nabídka na trhu jí ale nestačila. Rozhodla se proto vyrábět vlastní.

"Chtěla jsem něco originálního. I když zpočátku to šlo pomalu. Bylo toho hodně - vybrat správný materiál a střih, pak našít, registrovat obchodní značku, vytvořit e-shopy a zajistit veškerou administrativu. Dnes se ale naše zboží stává na trhu žádaným, a to mě těší," říká devětadvacetiletá Zuzana, která se ve čtvrtek stala vítězkou soutěže Moneta Živnostník roku. Soutěž už počtrnácté vyhlásily Hospodářské noviny. Vítězka postupuje do celostátního kola soutěže.