Předseda Svazu měst a obcí František Lukl neuspěl u premiéra Andreje Babiše se snahou zvrátit chystanou redukci finančních úřadů ve 33 městech. Předseda vlády zastává názor vedení finanční správy, že je třeba od příštího roku zavést úsporná opatření. "Na plánovaném omezení činnosti 33 poboček finančních úřadů ušetří stát v dlouhodobé perspektivě 680 milionů korun," řekl po jednání předseda vlády.

Na zmíněných 33 územních pracovištích finančních úřadů hodlá vedení berní správy v průběhu příštího roku omezit provoz na dva dny v týdnu, kdy by měly být lidem k dispozici dva pracovníci, dojíždějící z nejbližších nadřízených finančních úřadů. Starostové dotčených obcí však takzvaný režim 2 + 2 považují za omezení služeb lidem. "Generální finanční ředitelství neuvažuje o přehodnocení ani v počtu měst, ani v rozsahu omezení. Maximálně jsou ochotni debatovat o tom, že by nebyl režim 2 + 2, ale že by se služby trochu rozšířily," řekl Lukl po jednání.