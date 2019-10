Společnost Letiště Vodochody patřící do skupiny Penta se pokouší zablokovat stavbu třetí dráhy na ruzyňském letišti Václava Havla, informuje server zdopravy.cz. Příprava miliardové investice by se tak mohla zpozdit o několik let. Původně slovenská investiční skupina v minulosti výrazně profitovala z prodeje pozemku na rozšíření pražského letiště.

