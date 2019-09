Česká republika je 22. ekonomicky nejsvobodnější zemí ze 162 sledovaných států světa. Umístila se tak na stejné příčce jako o rok dříve. Vyplývá to z zveřejněného žebříčku "Economic Freedom of the World Index" (index ekonomické svobody) kanadského institutu Fraser. Nejsvobodnější zemí světa zůstal podle žebříčku Hongkong, naopak nejméně svobodná je stále Venezuela.

Index se zveřejňuje od roku 1996. Letos zveřejněné údaje vycházejí z dat roku 2017. Zpoždění je způsobeno tím, že je nutné počkat na údaje ze 162 zemí světa. Index se skládá z pěti ukazatelů, které se týkají velikosti státního sektoru, úrovně právního státu, mezinárodního obchodu nebo celkové regulace. Dalším faktorem je měnové prostředí dané země a inflační prostředí.

"Relativně dobré umístění ČR je spíše odrazem katastrofické situace ve zbytku světa než zásadní liberální pokrokovostí české ekonomiky. K našemu umístění také přispívají relativně vysoké váhy, které index přisuzuje aspektům, jež máme dobré takřka zadarmo už z vlastní pozice ve středu Evropy," řekl hlavní ekonom investiční skupiny Natland Petr Bartoň.

Zatímco v oblasti celkové regulace je Česko na 18. místě a v oblasti zahraničního obchodu na 23. místě, ve velikosti vlády obsadila ČR až 71. místo, loni to byla 66. příčka. "Zde vidím největší prostor pro zlepšení. Už třeba proto, že jsme na vrcholu hospodářského cyklu a během případného poklesu hospodářské aktivity velikost vlády vždy roste," uvedl dále Bartoň.

Dodal, že index Fraserova institutu je jen jedním ze dvou hlavních indexů. "Na rozdíl od svého konkurenta od Heritage Foundation však Fraser do indexu nezapočítává data o korupci. Ta by nám také ještě dále pohoršila. Její vliv na ekonomickou svobodu je ještě nebezpečnější než samotná velikost vládního sektoru," dodal.

Vybrané výsledky Indexu ekonomické svobody 2019:

1. Hongkong 2. Singapur 3. Nový Zéland 4. Švýcarsko 5. USA 6. Irsko 20. Německo 22. Česká republika 30. Albánie 40. Slovensko 54. Maďarsko 59. Polsko 161. Libye 162. Venezuela



Zdroj: Fraser Institute

Související