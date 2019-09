Vláda chystá zdanění rezerv pojišťoven, které dosahují přibližně tří set miliard korun. Více než deset miliard z nich by tak mělo v průběhu příštích dvou let skončit ve státním rozpočtu. Přestože to v celkovém objemu nevypadá jako hrozivé číslo, předseda České asociace pojišťoven Jan Matoušek upozorňuje, že je to téměř roční zisk všech českých pojišťovacích domů.

Některé společnosti podle něj budou muset “odevzdat” i několikanásobek svého ročního výdělku. “I u velkých pojišťoven to může být třeba trojnásobek zisku,” říká Matoušek. Dodává, že zdanění rezerv se projeví například na neochotě akcionářů investovat do nových digitálních technologií.