Měl to být projekt, který přinese reference a nové obchody ve světě pro české energetické firmy. Dnes by na něj nejraději všichni zúčastnění zapomněli, ale to bohužel nejde. Elektrárna Adularya, kterou stavěla společnost Vítkovice Machinery Group, stojí nedokončena a český stát v ní zatím utopil téměř 12 miliard korun.

