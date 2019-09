Zatím dva zájezdy české pobočky cestovní kanceláře Neckermann skončily předčasně. Ostatní klienti firmy pokračují v dovolené podle plánu, část z nich však musela pobyt zaplatit ze svého. Společnost jim náklady slíbila vrátit. CK nyní jedná o osudu říjnových zájezdů, prodané dovolené pro asi 350 zákazníků do konce září už zrušila. Řekl to mluvčí společnosti Jan Šrámek. V současnosti je v cizině zhruba 800 zákazníků CK Neckermann. Tuzemská pobočka CK Neckermann je součástí britské kanceláře Thomas Cook, která v pondělí vyhlásila bankrot a vstoupila do likvidace.

Návrh na insolvenci v týdnu podaly také rakouská, německá a polská divize skupiny. O budoucnosti české pobočky se v současností jedná, rozhodnout by se mělo do konce září.

Podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří ČR Jana Papeže jsou ve hře tři varianty možných řešení - bude vyhlášena likvidace, nebo se firma prodá, anebo si tým z české pobočky založí novou cestovní kancelář. "Která z nich to bude, ale nelze predikovat, záležet bude na německém majiteli," řekl Papež.

Vedle dvou předčasně ukončených zájezdů, řeší CK také případy, kdy si klienti museli pobyt zaplatit ze svého, ačkoliv se společnost snaží hoteliérům poskytovat garance. CK slíbila svým klientům platby uhradit, podle Papeže k tomu má firma dostatečné zajištění.

Problémy v hotelech vznikly především na Mallorce, kde společnost požádala o pomoc i český konzulát. Papež v této souvislosti popsal jeden z případů, kdy tamní hotel vyhodil všechny turisty kanceláře. "Hoteliér nedokázal určit, kdo patří pod německou a kdo pod českou společnost. Z hotelu proto vyhodil všechny i přesto, že tuzemský Neckermann poskytl garance," uvedl. Podle Šrámka se nakonec situace vyřešila.

Česká pobočka zkrachovalé britské skupiny Thomas Cook loni navýšila své tržby na 995 milionů korun, meziročně o téměř 21 procent více, vyplývá z výroční zprávy společnosti. Zahrnuje účetní období od října 2017 do konce září 2018. Čistý zisk společnosti se naopak snížil zhruba o sedm milionů na 15,3 milionu korun. Z předchozích let ovšem podniku zůstala neuhrazená ztráta téměř 103 milionů korun. Pobočka zahrnuje dvě základní divize - vedle CK Neckermann je to ještě firma Global Travel Lufthansa City Center.

Nejstarší na světě

Britská společnost Thomas Cook, která patří k největším cestovním kancelářím na světě, vyhlásila v pondělí bankrot a vstoupila do likvidace. Firma si nedokázala zajistit dodatečné peníze, které požadovaly věřitelské banky, a britská vláda finanční pomoc poskytnout odmítla. Thomas Cook je podle agentury Reuters nejstarší cestovní kanceláří na světě a jejích služeb využívalo asi 19 milionů klientů ročně.

Na český trh Thomas Cook vstoupil v roce 2007, kdy koupil menší cestovní kancelář Travel plus – Lufthansa City Center. Zájezdy začal prodávat prostřednictvím společnosti Neckermann Česká republika.

Podle britského listu The Guardian je za krachem cestovní kanceláře Thomas Cook nešťastná fúze s konkurenční MyTravel z roku 2007, obrovské dluhy, oslabení libry v souvislosti s brexitem a také internet, který znamenal revoluci v objednávání zahraničních pobytů. Už jen každý sedmý "dovolenkář" koupí zájezd u cestovní kanceláře, napsal The Guardian.

