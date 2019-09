Čínská společnost Huawei Technologies začala vyrábět základnové stanice pro mobilní sítě páté generace bez amerických součástek. Oznámila to podle agentury Reuters ve čtvrtek firma, která nyní čelí obchodním restrikcím ze strany Spojených států. Předpověděla rovněž, že v příštím roce celkovou produkci základnových stanic pro 5G více než zdvojnásobí, protože tuto technologii zavádí čím dál více zemí.

Zakladatel a ředitel podniku Žen Čeng-fej uvedl, že příští měsíc Huawei spustí hromadnou produkci základnových stanic pro 5G bez amerických komponentů, jejíž počáteční objem bude 5 tisíc kusů měsíčně. "V srpnu a září jsme to testovali a od října zahájíme hromadnou výrobu," prohlásil.

Huawei předpokládá, že v příštím roce vyrobí celkem 1,5 milionu základnových stanic pro 5G ve srovnání s předpokládanou letošní produkcí 600 tisíc kusů. Tyto údaje zahrnují základnové stanice s americkými součástkami i bez nich.

Spojené státy firmu Huawei kvůli podezření ze špionáže pro čínskou vládu vyloučily z budování mobilních sítí nové generace a stejný postup vyžadují i od svých spojenců. V polovině května pak Washington zařadil Huawei na černou listinu, což znamená, že americké podniky potřebují zvláštní povolení, pokud chtějí této čínské firmě dodávat své produkty.

Huawei obvinění ze špionáže odmítá a podniká kroky k minimalizaci negativních dopadů amerických opatření. Žen uvedl, že firma by ráda nadále používala americké součástky, pokud by to bylo možné. Prohlásil, že Huawei má ke svým dlouhodobým americkým dodavatelům "emocionální" vazby.

Huawei začíná pracovat i na sítích 6G

Huawei také podle Žena zahájil výzkum v oblasti šesté generace bezdrátových systémů. Žen serveru CNBC řekl, že firma pracuje paralelně na 5G a 6G, takže s vývojem začala už dávno. Vývoj je ale zatím teprve v počáteční fázi a cesta ke komerčnímu využití 6G bude ještě dlouhá. I podle generálního ředitele společnosti se sítě šesté generace neobjeví dříve než za deset let.

Než se 6G stane skutečností, bude se muset ještě realizovat řada věcí. Pro každou novou generaci mobilní sítě musí odvětví stanovit standard. Jeho vytvoření však může trvat roky. Stále také není jisté, k čemu bude 6G potřeba, upozorňuje CNBC.

Nová generace mobilních sítí 5G slibuje mimořádně rychlé datové přenosy a schopnost podpořit nové technologie, jako jsou auta bez řidičů. Tyto sítě se však rozvíjejí pomalu, v současnosti se rozšiřují v Jižní Koreje či Británii a brzy mají být i v Číně. Ve velkém měřítku zatím nejsou k dispozici.

