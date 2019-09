Rakouskou součást zkrachovalé britské cestovní kanceláře Thomas Cook pravděpodobně nebude možné zachránit. Informovala o tom ve čtvrtek agentura APA. Divize Thomas Cook Austria, pod kterou spadají také aktivity na Slovensku a v Maďarsku, podala návrh na zahájení insolvenčního řízení už ve středu.

Thomas Cook Austria je třetí největší cestovní kanceláří v Rakousku. "O pokračování podniku se nebude usilovat," uvedl ale ve čtvrtek rakouský svaz na ochranu věřitelů AKV Europa. Věřitelé totiž nepředpokládají, že by byla sanace podniku z ekonomického hlediska možná. Veškerá podniková aktiva by tak měla jít do likvidace, píše APA.

Thomas Cook Austria je stoprocentní dceřinou firmou německé Thomas Cook Touristik GmbH, která ve středu rovněž podala návrh na zahájení insolvenčního řízení. Thomas Cook Austria vlastní 60procentní podíl ve slovenské divizi Neckermann Slovakia a je stoprocentním majitelem maďarské divize N-U-R Neckermann, píše APA.

V případě německé divize ale naděje na záchranu stále existuje. Divize chce v rámci insolvenčního řízení oddělit své značky a aktivity od britské mateřské společnosti a žádá německou vládu o překlenovací úvěr.

O osudu české pobočky se rozhodne

O budoucnosti české cestovní kanceláře Neckermann, která je rovněž pobočkou britského podniku, se v současnosti vyjednává. Zatím česká společnost zrušila zájezdy pro 350 klientů.

Řekl to ve středu místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež. Otázkou podle Papeže je, zda oficiální německý likvidátor umožní, aby česká CK Neckermann ještě nějakou dobu existovala a mohla dokončit zaplacené zájezdy na září a říjen.

"Vše je v tuto chvíli ve hvězdách. Může se stát, že německý likvidátor nařídí své dceřiné společnosti v Praze, aby zavřela. To je ale teď v jednání a byl bych rád, aby to nenastalo," uvedl Papež. Dodal, že si váží toho, jak management české CK Neckermann ke vzniklé situaci profesionálně přistupuje a hájí zájem klientů.

Česká pobočka začátkem týdne neočekávala problémy českých klientů s návratem domů. Řekl to už v pondělí šéf marketingu CK Neckermann Jan Šrámek. Český Neckermann nicméně insolvenci nevyhlásil, pouze přestal prodávat zájezdy a několik budoucích zrušil. Podle informací serveru iDnes.cz ale někteří hoteliéři v Turecku, Řecku nebo Rakousku chtěli po českých hostech peníze za již zaplacený pobyt, protože nerozlišují mezi českým Neckermannem a britským Thomasem Cookem. Neckermann klientům dle informací serveru radí, ať se obrátí na SOS linku, většinou se věc vyřeší a hosté nic platit nemusí.

Nejstarší na světě

Britská společnost Thomas Cook, která patří k největším cestovním kancelářím na světě, vyhlásila v pondělí bankrot a vstoupila do likvidace. Firma si nedokázala zajistit dodatečné peníze, které požadovaly věřitelské banky, a britská vláda finanční pomoc poskytnout odmítla. Thomas Cook je podle agentury Reuters nejstarší cestovní kanceláří na světě a jejích služeb využívalo asi 19 milionů klientů ročně.

Na český trh Thomas Cook vstoupil v roce 2007, kdy koupil menší cestovní kancelář Travel plus – Lufthansa City Center. Zájezdy začal prodávat prostřednictvím společnosti Neckermann Česká republika.

Podle britského listu The Guardian je za krachem cestovní kanceláře Thomas Cook nešťastná fúze s konkurenční MyTravel z roku 2007, obrovské dluhy, oslabení libry v souvislosti s brexitem a také internet, který znamenal revoluci v objednávání zahraničních pobytů. Už jen každý sedmý "dovolenkář" koupí zájezd u cestovní kanceláře, napsal The Guardian.

