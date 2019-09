Výkonná rada Mezinárodního měnového fondu dnes podle očekávání zvolila Bulharku Kristalinu Georgievovou novou výkonnou ředitelkou této instituce. Do funkce nastoupí 1. října na pět let, oznámil to ve středu MMF.

Šestašedesátiletá Georgieová vystřídá ve funkci Christinu Lagardeovou, která rezignovala na funkci, protože se má stát šéfkou Evropské centrální banky (ECB). Georgievová je první představitelkou z rozvíjející se tržní ekonomiky, která stane v čele fondu od jeho vzniku v roce 1944 a po Lagardeové druhou ženou.

Zvolení Georgievové se očekávalo, protože byla jedinou kandidátkou na nejvyšší post v MMF. Do funkce ji navrhla Evropská unie. Fond také v září odstranil jedinou překážku pro její zvolení, a to věkový limit.

Georgievová byla doposud výkonnou ředitelkou Světové banky (SB) a v minulosti zastávala také funkci evropské komisařky. Má pověst houževnaté, čestné a přímé osoby, zastánkyně rovnosti žen a mužů a vůdčí osobnosti v celosvětovém boji proti změnám klimatu, uvedla agentura Reuters. Funkce se ujímá v době, kdy globální ekonomika zpomaluje a dvě největší ekonomiky světa, Spojené státy a Čína, spolu vedou obchodní válku.

Cílem MMF, jehož členy je 189 zemí, je podporovat spolupráci v měnové politice na globální úrovni. Fond podle svého webu usiluje o zajištění finanční stability, podporu mezinárodního obchodu, vysoké zaměstnanosti a udržitelného hospodářského růstu. Snaží se také přispívat ke snížení chudoby ve světě. V čele MMF bývá tradičně kandidát z Evropy, zatímco v čele sesterské Světové banky (SB) bývá Američan.

