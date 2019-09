Na čele německého automobilového koncernu Volkswagen se žádné změny konat nebudou. Shodla se na tom ve středu jeho dozorčí rada na mimořádném zasedání, které se uskutečnilo den poté, co německá prokuratura obžalovala mimo jiné šéfa koncernu Herberta Diesse z manipulace s akciovým trhem v souvislosti s emisním skandálem.

Státní zastupitelství v Braunschweigu je přesvědčeno o tom, že Diess, bývalý šéf koncernu Martin Winterkorn a nynější předseda dozorčí rady Hans Dieter Pötsch v roce 2015, kdy vypukl emisní skandál, záměrně neposkytli investorům včasné informace o jeho finančních důsledcích, čímž protiprávně ovlivnili cenu akcií podniku na burze.

Vedení Volkswagenu to už v úterý odmítlo a ve středu se k němu přidala i dozorčí rada, která si není vědoma žádného záměrného neposkytnutí informací. "Na tom nezměnilo nic ani přezkoumání obžaloby," uvedla dozorčí rada v tiskové zprávě.

Více než 630 stran dlouhou obžalobu nyní přezkoumá soud v Braunschweigu, který rozhodne, zda zahájí proces.

Právníci koncernu upozorňují mimo jiné na to, že Diess do čela Volkswagenu nastoupil až v červenci 2015 a nemohl předvídat dopady skandálu na akciový trh. Winterkorn krátce po odhalení skandálu v září 2015 odstoupil z funkce šéfa podniku. Pötsch byl v té době finančním ředitelem, už před vypuknutím aféry byl ale navržen do čela dozorčí rady. V říjnu 2015 byl do této funkce zvolen a zároveň opustil post finančního ředitele.

Skandál již koncern Volkswagen, který manipuloval s měřením emisí v milionech naftových aut, stál více než 30 miliard dolarů (přes 700 miliard Kč). Tyto peníze směřovaly například na svolávání a úpravu automobilů, na odškodné zákazníkům a na různé pokuty.

