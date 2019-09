Obnovitelné zdroje nebudou Česku stačit k uspokojení budoucí poptávky po energiích. Kvůli nevhodnému podnebí je třeba větrné a solární elektrárny doplnit dalšími alternativami, například těmi využívajícími zemní plyn.

V rozhovoru pro HN to tvrdí Philippe Ducom, prezident evropské pobočky amerického koncernu ExxonMobil, jednoho z největších globálních těžařů ropy. Zároveň zmiňuje, že velká úložiště, do nichž by se dala na později ukládat nespotřebovaná energie z dnů, kdy je slunce i větru dost, jsou stále příliš drahá.

Ducom v Praze navštívil centrum ExxonMobilu, v němž pracuje 1200 lidí a jehož úkolem je podpora obchodních aktivit firmy a zajištění logistiky a dalších služeb potřebných pro fungování společnosti.