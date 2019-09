Dlouhá léta švédská společnost Ikea hledala recept na to, jak se v Číně chovat k zákazníkům, kteří si do jejích prodejen přišli zdřímnout. Na sociálních sítích se často objevují fotky lidí, kteří na pohovkách nebo v postelích přímo v obchodech Ikey tvrdě spí. Nyní má Ikea konečně jasno. "Jsme rádi, že můžeme u nás přivítat hodně čínských zákazníků, a to i těch, kteří naše provozovny využívají ke spánku," uvedla nedávno Anna Pawlaková-Kuligaová, šéfka čínské divize Ikey.

