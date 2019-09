Výrobce elektromobilů Tesla chce v roce 2020 otevřít několik poboček ve východní Evropě. "Doufám, že na začátku příštího roku otevřeme na Slovensku, v Chorvatsku, Srbsku a ve většině východní Evropy," oznámil v pondělí na Twitteru šéf automobilky Elon Musk. Neupřesnil však, zda prodejní místo plánuje otevřít i v České republice.

Hoping to open in Slovakia, Croatia, Serbia & most of Eastern Europe early next year. Finally, we will do Nikola Tesla proud by having his cars in his countries of origin!