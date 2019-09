Dluhy, internet a brexit. I tak se dají shrnout hlavní faktory, které vedly ke krachu letité cestovní kanceláře Thomas Cook. Oněch 200 milionů liber (5,9 miliardy korun), které se společnosti nepodařilo zajistit, jsou podle deníku The Guardian pouze špičkou ledovce. Cestu k bankrotu zahájila společnost v roce 2007 fúzí s tehdejší trojkou na evropském trhu MyTravel. Ta vytvořila celek, který měl stamilionové dluhy a strukturální potíže.

V květnu skupina Thomas Cook vykázala ztráty v hodnotě 1,5 miliardy liber (44 miliard korun), z toho asi miliardu odepsala právě kvůli spojení s MyTravel. Fúzí měl vzniknout evropský gigant, který by každoročně ušetřil na výdajích 75 milionů liber. Skutečnost byla ovšem taková, že se Thomas Cook spojil s firmou, která za předchozích šest let vykázala zisk jen jednou, a dostal se tak do obrovských dluhů.

Britové přitom vyjíždějí na dovolenou stále častěji. Jen loni jich podle studie cestovního sdružení Abta do zahraničí vyrazilo 60 procent, o tři procenta víc než v roce 2017. Změnil se však způsob, jakým ji lidé tráví - místo organizovaných plážových dovolených dávají přednost poznávání měst na vlastní pěst a využívají k tomu služeb nízkonákladových aerolinek jako je Ryanair nebo easyJet a rovněž společnosti Airbnb, která zprostředkovává ubytování v soukromí. Už jen každý sedmý dovolenkář koupí zájezd u cestovní kanceláře. Bývají to lidé starší 65 let a jedinci ze slabších společensko-ekonomických skupin, kteří si nemohou dovolit utratit moc peněz.

S podobnými problémy se potýká i největší rival firmy Thomas Cook, britsko-německá cestovní kancelář Tui. Ta má ale menší dluhy a vlastní četné hotely a vyhlídkové lodě, v nichž nabízí ubytování. Přesto ani jejím příjmům současná situace nepřeje. V srpnu oznámila 46procentní pokles čtvrtletních zisků. Krach Thomase Cooka by jí ale mohl pomoci. Má šanci převzít jeho zákazníky a svůj byznys stabilizovat.

Během posledních dvou let čelil Thomas Cook dalším vnějším problémům. V roce 2018 příjmy společnosti snížila vlna veder, která v květnu zachvátila Evropu a výrazně snížila poptávku po pobytech v zahraničí. Letos Britové o dovolené nestáli především kvůli brexitu. Báli se oslabení libry, které by zdražilo zájezdy do zahraničí. Není proto překvapením, že firma krachuje na konci září, musela totiž zaplatit pohledávky od leteckých společností a hotelů.

Krachuje nejstarší cestovní kancelář

Společnost, která je podle agentury Reuters nejstarší cestovní kanceláří na světě, založil baptistický kněz Thomas Cook. Podnikání v cestovním ruchu zahájil 5. července 1841, kdy uspořádal první hromadnou organizovanou cestu vlakem. Do podnikání se později zapojil také jeho syn John Mason Cook, který v roce 1866 prvně vypravil turisty do Ameriky. Společnost Thomas Cook & Son oficiálně vznikla v roce 1872 a poté uspořádala cestu kolem světa, která trvala 222 dní.

Thomas Cook stál i za řadou novinek v cestovním ruchu - zajišťoval rezervace v restauracích a vystavoval hotelové poukázky a cestovní šeky. Postupně síť cestovních kanceláří rostla a Cookovi agenti převzali v mnoha zemích funkci britského konzula. Od roku 1877 měl vlastní cestovní kancelář v Evropě, Americe, Austrálii, na Blízkém východě a v Indii. V roce 1896 se společnost například stala oficiálním přepravcem sportovních fanoušků na první novodobou olympiádu v Aténách.

Ve vlastnictví rodiny zůstala společnost až do roku 1928, kdy ji vnuci Thomase Cooka prodali belgické cestovní a železniční společnosti. V roce 1948 byl tento klenot Británie znárodněn, v roce 1972 byl zprivatizován. Poté často měnil majitele a současná společnost Thomas Cook Group vznikla v roce 2007 spojením Thomas Cook AG, jejímž vlastníkem byla německá maloobchodní skupina KarstadtQuelle, a britské MyTravel. V roce 2015 do společnosti vstoupil čínský konglomerát Fosun International.

Na český trh Thomas Cook vstoupil v roce 2007, kdy koupil menší cestovní kancelář Travel plus - Lufthansa City Center. Zájezdy začal prodávat prostřednictvím společnosti Neckermann Česká republika.

