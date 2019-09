Německý finanční ústav Commerzbank v rámci jednání o nové strategii zvažuje prodej svého většinového podílu v polské součásti mBank, která stejnojmennou banku provozuje i v Česku. Commerzbank, která je druhou největší bankou v Německu, v pátek také oznámila, že zruší 4300 pracovních míst a omezí počet poboček. Asi 2000 nových pozic nicméně vytvoří.

Zda polskou divizi nakonec prodá, ale není jisté. Rozhodnutí by mělo padnout příští týden po zasedání dozorčí rady, na kterém se bude jednat o budoucí strategii. Commerzbank by ji měla představit 27. září. Zisk z prodeje podílu by mohla použít na financování nových růstových iniciativ a na restrukturalizaci.

S akciemi mBank se obchoduje na varšavské burze. Tržní hodnota banky se nyní pohybuje kolem 13,5 miliardy zlotých (80,4 miliardy korun). Commerzbank vlastní v mBank podíl 69,3 procenta.

K výraznému propouštění Commerzbank přistoupila už v uplynulých letech. Letos na konci června se počet pracovníků zaměstnaných na plný úvazek snížil ze 43 300 na 40 700 a podle současných plánů by do konce příštího roku měl klesnout na 36 000.

Počet poboček Commerzbank by se pak měl snížit asi o 200 a činit zhruba 800. Kterých konkrétně se uzavření dotkne, zatím není jasné. Banka už nějakou dobu sází na mix malých poboček a velkých centrál s kompletní nabídkou, uvedla agentura DPA.

Polská mBank loni dosáhla tržeb 1,1 miliardy eur (28,5 miliardy korun), zisk před zdaněním pak činil 346 milionů eur. Na konci loňského roku měla mBank 5,7 milionu soukromých klientů a 23 700 firemních zákazníků. Prodejem podílu v mBank by si Commerzbank mohla podle DPA přijít na více než dvě miliardy eur (zhruba 52 miliard korun).

V Česku zahájila mBank provoz na podzim 2007. Loni banka v Česku zvýšila provozní zisk na 446 milionů korun z předloňských 220 milionů korun. Počet klientů se zvýšil asi o 10 000 na 660 000.

