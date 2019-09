Své první motory do stolních ventilátorů dodala náchodská společnost Atas před 91 lety podnikateli Tomáši Baťovi. Zlínský obuvník je dával v zimě do výkladů, aby skla výloh nezamrzala. V současnosti vyváží Atas své výrobky do celého světa a letos vyhrál regionální kolo soutěže Vodafone Firma roku v Královéhradeckém kraji, kterou vyhlašují Hospodářské noviny.

