Provozovatel sdílených kanceláří WeWork odložil vstup na burzu. Americká firma We Company, která za start-upem stojí, v noci na úterý českého času posunula primární veřejnou nabídku akcií (IPO), jež měla proběhnout tento týden. Podle listu Wall Street Journal proběhne nabídka nejdříve v říjnu.

Manažeři se ke kroku odhodlali poté, co zjistili, že by IPO vyneslo jen dvě miliardy dolarů. Minimální cíl byl přitom o miliardu vyšší. Americká média spekulují, že firmu k odložení přiměla nedůvěra investorů k systému řízení We Company a udržitelnosti jejího byznysmodelu.