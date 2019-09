Aricoma Group ze skupiny KKCG podnikatele Karla Komárka koupila společnosti Cloud4com, která je jedním z největších nezávislých poskytovatelů služeb datových center v České republice. Cenu firma neoznámila. Do holdingu Aricoma přejdou akcie, které zčásti dlouhodobě držel fond KKCG Springtide Ventures a zčásti patřily zakladatelům společnosti Cloud4com. KKCG to uvedla v tiskové zprávě.

Zakladatelé Cloud4com se zároveň stávají členy managementu divize MidMarket společnosti AUTOCONT, která je jednou z firem patřících pod křídla Aricoma Group.

"Cloud4com je společnost, kterou dobře známe, protože jsme do ní jako do start-upu investovali již před čtyřmi lety prostřednictvím fondu Springtide Ventures. To, že jsme teď propojili tyto aktivity, nám jednak potvrzuje dobrou volbu na začátku, ale hlavně pomáhá naplňovat ambici stát se českou jedničkou v poskytování cloudových služeb," uvedl investiční ředitel KKCG Michal Tománek.

IT divize KKCG tak zahrnuje kompletní portfolio firem, které se vzájemně doplňují a cílí hlavně na firemní IT řešení. Podle generálního ředitele Aricomy Milana Sameše skupina skládá efektivní holding z toho nejlepšího, co je na domácím trhu, a rozhlížíme se i za hranicemi. Podle serveru Seznam Zprávy chce holding nabízet služby i jinde v Evropě.

Společnost Cloud4com poskytuje svým zákazníkům infrastrukturu profesionálních datových center. Cílem služby je zákazníkům nabídnout maximální flexibilitu při provozování podnikové IT infrastruktury a díky on-line managementu přispět k vyšší efektivitě v oblasti procesů a při nasazování obchodních aplikací. Firma loni skončila v dvoumilionovém zisku. Obrat se zvýšil o polovinu na 105,5 milionu korun.

Aricoma zastřešuje společnosti Autocont, Cleverlance, CAD studio, DataSpring, AEC a Cloud4com. Skupina zaměstnává téměř dvě tisícovky lidí a její celkové loňské tržby přesáhly 6,75 miliardy korun.

