Do roku 2029 musí být 90 procent všech plastových lahví vytříděno. Shodly se na tom státy Evropské unie letos na jaře, když byly stanoveny nové cíle v oblasti recyklace odpadů. Podle ministerstva životního prostředí už je Česko se systémem barevných, v tomto případě žlutých kontejnerů a popelnic na 82 procentech.

Iniciativa Zálohujme, kterou vede výrobce minerálních vod Mattoni a Institut cirkulární ekonomiky, však varuje, že v současném systému naráží třídění na svůj strop. Navrhuje proto zavést u PET lahví vratné zálohy, jako například u skleněných lahví od piva.

S tímto nápadem souhlasí také Jan Freidinger, který se odpadům věnuje v české odnoži ekologického hnutí Greenpeace. V EU má zálohy 10 států – například Německo, Dánsko či Chorvatsko. Dalších devět zemí jejich zavedení chystá. Na Slovensku budou nově od roku 2022 zálohované nejen PET lahve, ale i hliníkové plechovky. "Čísla požadovaného Evropskou unií dnes dosahují jen země, které mají systém zálohovaných lahví," říká v rozhovoru pro HN.

Kam putují plasty ze žlutých kontejnerů?

Záleží na tom, co to je za typ plastu. V ideálním případě by měly putovat na třídičku, protože aktuálně se dá využít k recyklaci jen velmi malá část. Jde hlavně o PET lahve, které jsou vlastně z odpadu nejcennější. Mluvím o skutečné recyklaci, tedy že z toho chcete vyrobit znovu flašku. Když z té lahve vyrobíte cokoliv jiného, například umělohmotná vlákna, tak to už není čistá recyklace. Zároveň je důležité si uvědomit, že ten cyklus nejde opakovat do nekonečna. I při těch nejlepších technologiích potřebujete určitý podíl nového plastu.