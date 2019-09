Americká internetová společnost Google se dohodla s francouzskými úřady, že zaplatí téměř jednu miliardu eur (25,9 miliardy korun), aby urovnala vyšetřování, které se týká podezření z daňových podvodů a které začalo před čtyřmi lety. Dohoda by mohla vytvořit právní precedens pro další velké technologické společnosti ve Francii, informovala agentura Reuters.

"Ukončili jsem daňové a s tím související spory, které jsme vedli ve Francii mnoho let," uvedl Google v prohlášení. Dodal, že urovnání zahrnuje pokutu 500 milionů eur a doplacení daní 465 milionů eur.

Vyšetřovatelé Google podezřívali, že nepřiznal část svých aktivit ve Francii, aby se tam vyhnul placení poplatků z těchto aktivit. Google, který je součástí skupiny Alphabet, platí ve většině evropských zemí jen nízké daně, protože téměř veškeré tržby vykazuje v Irsku, kde má sídlo. To je možné díky mezeře v mezinárodním daňovém právu.

Konečná částka je nižší než 1,6 miliardy eur, které ministerstvo financí požadovalo po firmě v roce 2016, kdy úřady provedly razii v pařížských kancelářích firmy. Tehdy také ministerstvo urovnání sporu s firmou vyloučilo.

Ministr pro státní rozpočet Gérald Darmanin listu Le Figaro řekl, že urovnání vytvoří právní precedens a dodal, že vláda jedná s několika dalšími společnostmi, a to jak s velkými, tak s malými. Jejich názvy však neuvedl.

Evropské země se snaží o to, aby mohly danit zisky nadnárodních technologických firem v zemích, ve kterých jsou zisky vytvořeny. Francie prosazuje digitální daň, která by pokryla všechny členské státy Evropské unie. Narazila ale na odpor Irska, Dánska, Švédska a Finska. Francie proto schválila vlastí digitální daň. Na to reagoval americký prezident Donald Trump, který pohrozil zavedením cla na francouzské víno. Oběma zemím se koncem minulého měsíce podařilo uzavřít kompromisní dohodu.

