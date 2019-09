Evropská centrální banka (ECB) ve čtvrtek snížila svou depozitní úrokovou sazbu na nové rekordní minimum minus 0,5 procenta z dosavadních minus 0,4 procenta. Zároveň oznámila, že od listopadu obnoví nákupy dluhopisů, a to v objemu 20 miliard eur (zhruba 517 miliard korun) měsíčně. Banka tak reaguje na zpomalování hospodářského růstu a nízkou inflaci v eurozóně.

Pokud se depozitní sazba nachází v záporném pásmu, znamená to, že komerční banky musí za své peníze uložené u ECB platit. ECB se tímto způsobem snaží povzbudit komerční banky k poskytování úvěrů. Svou základní úrokovou sazbu ve čtvrtek ECB ponechala na nule.

Protože snížení sazeb zvýší komerčním bankám náklady, ECB jim poskytne částečnou kompenzaci ve formě dvoustupňových sazeb. Část rezerv tak nebude úročena zápornou sazbou, ale nulovou. Banka také zmírní podmínky programu levných úvěrů pro soukromý finanční sektor TLTRO III.

Měnový výbor v prohlášení slíbil, že bude s nákupem dluhopisů pokračovat tak dlouho, jak to bude nutné, aby posílil podpůrný vliv úrokových sazeb. Program chce ukončit krátce předtím, než začne zvyšovat základní úrokové sazby. Vzhledem k tomuto prohlášení trhy neočekávají, že úroky v nejbližším desetiletí vzrostou. Formulace podle nich naznačuje, že nákupy mohou pokračovat roky.

"Oznámené kroky znamenají, že se ECB odhodlala k razantnějším krokům, než trh v průměru očekával," poznamenal Radomír Jáč, hlavní ekonom Generali Investments CEE.

Dodal, že oživení hospodářského růstu v eurozóně by bylo příznivé pro středoevropské ekonomiky, včetně české. "Vedle kroků ze strany měnové politiky, tedy ze strany ECB, by ale byly na místě i kroky ze strany rozpočtové politiky," poznamenal Jáč.

Evropské akcie po oznámení nových stimulačních opatření ECB posilovaly, panevropský akciový index STOXX 600 si připisoval zhruba půl procenta. Euro naopak vůči dolaru ztrácí a propadlo se pod 1,10 USD.

Prezident ECB Mario Draghi na tiskové konferenci uvedl, že ekonomika eurozóny je nyní v období zdlouhavého ekonomického oslabení, inflace zůstává nízká a bilance rizik je nakloněna směrem dolů. "Příchozí informace od minulého zasedání Rady guvernérů naznačují déletrvající slabost ekonomiky eurozóny, přetrvávání výrazných rizik zpomalení a tlumené inflační tlaky," prohlásil Draghi. Ten na konci října z čela ECB odchází, vystřídá ho Christine Lagardeová, která končí ve funkci výkonné ředitelky Mezinárodního měnového fondu (MMF). Přesto Draghi očekává, že ekonomika eurozóny za třetí čtvrtletí dosáhne mírného růstu.

Na kroky ECB okamžitě reagoval americký prezident Donald Trump, který Evropskou unii často v měnové politice kritizuje. "Evropská centrální banka reaguje rychle. Snaží se, a to úspěšně, oslabit euro proti velmi silnému dolaru, což poškozuje americký vývoz. A Fed (americká centrální banka - pozn. red.) sedí a sedí a sedí. Dostávají zaplaceno za půjčování peněz, zatímco my platíme úroky!" vyjádřil se Trump.

