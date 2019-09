V podstatě z ničeho dokázal vybudovat jedno z největších realitních impérií ve střední Evropě. A pak najednou takřka o vše přišel. Teď navíc spoluzakladatel a někdejší vlastník realitní společnosti Orco Jean-François Ott čelí žalobě, která jej viní, že protiprávně pomáhal předat Orco do rukou českého miliardáře Radovana Vítka. Tak to alespoň vidí žalující strana - někdejší akcionář Orca americký fond Kingstown Capital Management.

Ottův podnikatelský příběh má parametry hollywoodského trháku. První klapka takového snímku by se mohla odehrávat v kulisách postkomunistické Prahy, na Karlově mostě, kam autem zabloudí mladý Francouz krátce po pádu železné opony. To není vtip. To se Ottovi v lednu roku 1990 skutečně stalo. Do Prahy vlastně původně nechtěl, toužil zažít revoluční atmosféru v Berlíně. Všechny lety byly ale vyprodané, a tak se nakonec vypravil vozem do československé metropole. Mladému Ottovi, který v té době obchodoval na pařížské burze s opcemi, Praha učarovala.