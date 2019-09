Provozovatel hongkongské akciové burzy Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) podal nabídku na převzetí londýnské burzy London Stock Exchange (LSE) za 31,6 miliardy liber (zhruba 915 miliard korun). Oznámila to ve středu podle agentury Reuters firma. Spojením podniků by vznikl nový globální gigant v oblasti finančních trhů.

"Spojení HKEX a LSE redefinuje globální kapitálové trhy," uvedl výkonný ředitel HKEX Charles Li. "(HKEX a LSE) společně vytvoří vedoucí světovou burzovní společnost pokrývající Asii, Evropu a Spojené státy," dodal.

Akcie společnosti LSE na zprávu o nabídce na převzetí zareagovaly nárůstem o zhruba 17 procent, později však o velkou část zisků přišly. Kolem poledne si tak připisovaly přibližně pět procent.

Akcionáři LSE by podle podmínek nabídky za každou svou akcii obdrželi 20,45 libry v hotovosti a 2,495 akcie HKEX. Nabídka tak zahrnuje prémii 23 procent k úterní závěrečné ceně akcií LSE. Je však podmíněna tím, že se neuskuteční dohoda LSE o převzetí poskytovatele finančních informací Refinitiv za 27 miliard dolarů (633 miliard korun).

Související