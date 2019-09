Nový Jičín si připomíná 220 let od založení továrny na klobouky dnes známé pod značkou Tonak. Město v Moravskoslezském kraji při této příležitosti uspořádalo slavnosti. Jejich součástí bylo i odhalení busty spoluzakladatele továrny Augustina Hückela v parku u vrátnice Tonaku v pátek 6. září. Akce se zúčastnil i potomek zakladatelské kloboučnické rodiny Hans Joachim Otto Hückel, který se v Novém Jičíně v roce 1935 narodil a ve městě do svých devíti let žil. Hückelovým byla továrna po druhé světové válce znárodněna.

Hans Joachim Otto Hückel, který je posledním žijícím pamětníkem výroby klobouků v novojičínské továrně, přijel z Kanady i se svým synem Johnem. V pátek se vůbec poprvé setkal se současným největším akcionářem Tonaku, Švédem Mikaelem Ahlströmem, i předsedou představenstva společnosti Jiřím Tourkem.

Hückel při prohlídce výrobního areálu vzpomínal na dětství v Novém Jičíně i návštěvy továrny. Některé ze stále funkčních strojů v Tonaku pocházejí ze 30. let minulého století.

Hans Joachim Otto Hückel žil v jedné ze čtyř vil nedaleko továrního komplexu, které nechali postavit jeho předkové. Dvě z památkově chráněných vil jsou dnes ve značně zchátralém stavu, další slouží jako mateřská škola a dětský domov.

V sobotu se v Novém Jičíně konal křest knihy mapující výrobu klobouků ve městě od roku 1799, kterou napsal Radek Polách z muzea Novojičínska. Podle něj je dnešní Tonak vůbec nejstarší kloboučnickou továrnou na světě.

Do roku 1948 se továrna jmenovala Hückel. Klobouky této značky nosil i slavný britský politik Winston Churchill nebo například první prezident Československé republiky Tomáš Garrigue Masaryk.

Tonak dnes vyváží klobouky do zhruba šedesátky zemí. Na export jde přibližně 90 procent produkce. Mezi významné odběratele patří africké země (jako je Senegal), dále také Japonsko či američtí Židé.

Fotogalerie Fotogalerie Kloboučnická továrna Tonak

Související Fotogalerie Kloboučnická továrna Tonak