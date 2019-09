Švédský oděvní gigant H&M přestane kvůli požárům amazonského pralesa nakupovat kůži z Brazílie. S odvoláním na sdělení firmy to uvedla agentura AFP. Už minulý týden oznámila stejný krok americká společnost VF, pod kterou patří značky Timberland, Vans nebo The North Face. K požárům pralesa přispívají i místní chovatelé dobytka vypalováním porostu za účelem získání větších pastvin.

"Kvůli rozsáhlým požárům v brazilské části Amazonie a jejich souvislosti s chovem skotu jsme se rozhodli zakázat dočasně kůži pocházející z Brazílie," uvedla H&M, která je druhým největším módním řetězcem na světě za španělskou firmou Inditex. "Zákaz bude platit do té doby, než dostaneme záruky, že producenti kůže nepřispívají k poškozování Amazonie," dodala firma.

Její rozhodnutí ale podle agentury Reuters nebude mít větší ekonomický dopad, jde spíše o symbolické gesto, které ale mohou následovat další firmy. Brazílie vyvezla loni kůži za 1,3 miliardy eur (33,6 miliardy korun), většinu z toho do USA, Číny a Itálie. Většina kůže, kterou H&M využívá, pochází z Evropy.

V Brazílii od začátku roku do 1. září vypuklo už asi 91 900 lesních požárů, z toho více než polovina v amazonském pralese. Podle místních médií je to nejvíce za předchozích devět let a proti stejnému období loni se počet lesních požárů zvýšil o 67 procent. V rámci amazonského pralesa se jejich počet zvýšil proti loňsku o 107 procent.

Mezinárodní kritiku si v posledních týdnech vysloužil i brazilský krajně pravicový prezident Jair Bolsonaro. Ten dlouhodobě čelí kritice, že zlehčuje varování ekologů před odlesňováním Amazonie a že upřednostňuje ekonomické zájmy před ekologickými. Bolsonaro též opakovaně kritizoval činnost brazilského ústavu pro životní prostředí (IBAMA), jemuž vláda letos snížila finance ze státního rozpočtu a který Bolsonaro označil za překážku ekonomického rozvoje.

Bolsonarův přístup k odlesňování Amazonie, jejíž největší část leží právě v Brazílii, může ohrozit i dohodu o volném obchodu EU se skupinou Mercosur, jejímiž členy jsou Argentina, Brazílie, Paraguay a Uruguay. Dohody dosáhly EU a Mercosur letos v červnu po téměř dvacetiletém jednání. Některé země EU, mimo jiné Francie, Irsko, Finsko a Slovensko, minulý měsíc uvedly, že za této situace dohodu nepodpoří.

Do absurdních rozměrů dovedl svár kvůli požárům v Amazonii minulý týden Bolsonaro, když prohlásil, že pro podpisy oficiálních dokumentů přestane používat tužky značky Bic, protože je vyrábí francouzská firma. Právě s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem vedl Bolsonoro v srpnu přes média a sociální sítě kvůli odlesňování Amazonie nejostřejší slovní přestřelku.

Související