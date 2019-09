Stavební firmy v Česku zahájily letos do konce července stavbu 6855 bytů v bytových domech, meziročně o 70,6 procenta více. Tempo růstu se zvýšilo ze 60 procent na konci června. Nejvíce jich bylo v Praze, kde počet zahájených staveb stoupl více než dvojnásobně. Rodinných domů se začalo stavět o 1,9 procenta více než před rokem. Vyplývá to z pátečních údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ).

V Praze vzrostl počet zahájených staveb bytů meziročně o 105 procent na 2377. V porovnání s rekordním rokem 2008 to bylo o dvě pětiny méně.

Největší podíl zahájených staveb bytových domů připadal na Prahu s 34,7 procenta. Následovaly Jihomoravský (13,5 procenta), Olomoucký (8,5 procenta), Středočeský (7,3 procenta) a Liberecký kraj (6,9 procenta). Naopak v Ústeckém kraji to bylo pouze 0,3 procenta.

Počet nově rozestavěných rodinných domů v Česku do konce července meziročně vzrostl o 1,9 procenta na 11 509. Nejvíce jich připadalo na Středočeský (25,5 procenta), Jihomoravský (12,1 procenta), Moravskoslezský (9,5 procenta), Jihočeský (7,2 procenta) a Plzeňský kraj (6,3 procenta). Podíl Prahy klesl na 1,8 procenta.

Spolu s dalšími kategoriemi, jako jsou nástavby, vestavby a penziony, začali jednotlivci a stavební firmy do konce července stavět 22 190 bytů, meziročně o 16,5 procenta více. Bylo jich o 15 procent méně než v rekordním roce 2008.

K poklesu cen nemovitostí v metropoli nedojde

Ceny pražských nemovitostí v posledních letech rostly závratným tempem. Současná větší výstavba však podle developerů k poklesu jejich cen nepovede.

"S ohledem na letitý deficit a při současném ekonomickém boomu by se na pražském trhu bez problémů prodalo kolem 10 tisíc nových bytů ročně. A k tomu má Praha skutečně velmi daleko," řekla HN už dříve výkonná ředitelka developerské skupiny Central Group ­Michaela Tomášková.

Vysoké ceny nemovitostí ve velkých městech tak zvyšují zájem o bydlení především v jejich okolí. Nejvíce to pociťují středočeská města nedaleko Prahy, kde roste především výstavba rodinných domů.

"Obecně největší zájem o bydlení v tomto ohledu registrujeme v okresu Praha-východ, kolem Uhříněvsi, v Říčanech, Úvalech a hlavně Brandýse nad Labem," popsala HN Andrea Daňhelová, provozní ředitelka společnosti Fincentrum Reality.

Stavebnictví zrychlilo růst

ČSÚ v pátek také oznámil, že stavebnictví v červenci zrychlilo meziroční růst na 6,5 procenta z červnových 1,2 procenta. Pozemní stavitelství, kam spadá stavba bytů, kanceláří nebo skladů, zrychlilo růst z červnových 1,5 procenta na pět procent. Inženýrské stavitelství, které tvoří z velké části dopravní infrastruktura, v červenci vzrostlo o 10,4 procenta, v červnu o 0,7 procenta.

"Stavební produkce v červenci pokračovala v růstu zejména díky inženýrským stavbám. Dařilo se také zahájeným bytům v bytových domech, ale extrémní růst je zčásti ovlivněn nízkou srovnávací základnou," uvedla říká Petra Cuřínová z ČSÚ.

Analytik Czech Fund Lukáš Kovanda zmínil, že v červenci se dařilo zejména inženýrskému stavitelství, které vzrostlo o více než desetinu. Tvoří ho hlavně výstavba dopravní infrastruktury. "Nezklamalo ani pozemní stavitelství, které vzrostlo o pět procent. Počet dokončených bytů do konce července byl nejvyšší od krizového roku 2009. Stavebnictví z makroekonomického pohledu do určité míry kompenzuje slábnoucí průmysl. Stavební produkce by mohla růst i výrazněji, neboť poptávka je silná. Nabídková strana je však omezená nedostatkem kapacit typu vhodné pracovní síly," doplnil Kovanda.

