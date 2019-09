Podnikatel Daniel Křetínský se už od roku 2016 scházel s francouzskými politiky, aby lobboval za možnost investovat do polostátní energetické firmy EDF. Na základě svých rešerší to tvrdí deník Le Monde, jejž český miliardář Křetínský od loňska spoluvlastní. Tato zjištění odporují opakovaným podnikatelovým tvrzením, že jeho následné investice do francouzských médií nesouvisejí se zájmem o tamní energetický sektor, zdůrazňuje list.

Křetínský, který zbohatl díky plynu a uhlí, loni kromě podílu v prestižním francouzském deníku Le Monde koupil i další francouzská tištěná periodika, což ve Francii vyvolalo otázky po motivaci takových investic a obavy o nezávislost těchto médií. Letos v červenci Křetínský koupil dvě francouzské uhelné elektrárny – v Saint-Avold a v Gardanne.

Podnikatel se ale podle informací listu už v roce 2016 v sídle francouzského ministerstva financí v Bercy setkal s několika poslanci, kteří měli rozhodovat o změně majetkové struktury EDF. Na jiných místech měl schůzky s řadou lidí tehdy blízkých vysoce postaveným francouzským politikům, které deník vyjmenovává. Je mezi nimi i tehdejší mluvčí starosty města Bordeaux a favorizovaného kandidáta na post předsedy strany Republikánů Alaina Juppého, za kterou by Juppé v případě vítězství kandidoval na francouzského prezidenta. Tím mluvčím nebyl nikdo jiný než nynější premiér Édouard Philippe.

Tehdy měla EDF značné finanční potíže a vláda chystala zvýšení jejího kapitálu o čtyři miliardy eur (103 miliard korun). To se pak uskutečnilo o rok později, český magnát se jej ale nezúčastnil. Podle tvrzení deníku pro něj taková možnost ale zůstává otevřená, protože francouzský kabinet chystá reorganizaci společnosti a možná umožní přístup k některým jejím aktivitám i soukromému sektoru.

Když loni v říjnu Křetínský kupoval podíl v holdingu Le Nouveau Monde (LNM), který vlastní podíl v Le Monde, ujišťoval zaměstnance těchto prestižních pařížských novin, že ve Francii nemá střet zájmů. Výslovně uvedl, že se nesetkal s žádným představitelem tamní politické scény, a přiznal jen setkání s Philippem, který byl tehdy i starostou města Le Havre, kde má sídlo jedna z posledních uhelných elektráren ve Francii spravovaná skupinou EDF. "Jsem si jist, že si na to ani nepamatuje," napsal tehdy český miliardář v devítistránkovém dopise zaměstnancům Le Monde.

Uhelné elektrárny, které letos Křetínský koupil za nízkou cenu, jak píše Le Monde, mají ukončit činnost do roku 2022. K tomu se zavázal současný francouzský prezident Emmanuel Macron. Podle lidí z Křetínského okolí byl tento krok "prostředkem, jak vstoupit do francouzského energetického sektoru", píše Le Monde.

Investice do významného francouzského řetězce Casino

Snaha o investici do EDF není poslední aktuální zprávou o investicích Daniela Křetínského ve Francii. Společnost Vesa Equity Investment, kterou spolu s Křetínským vlastní i Patrik Tkáč, koupila přes pět milionů akcií francouzské maloobchodní firmy Casino Guichard-Perrachon SA, což představuje podíl 4,63 procenta. ČTK to ve čtvrtek za společnost Vesa sdělil Daniel Častvaj.

Investice je podle podnikatelů odrazem jejich přesvědčení, že Casino je maloobchodní skupina s nejlepší pozicí na francouzském trhu a jedna z nejlepších v celé Evropě. "Je schopna reagovat na zásadní změny, kterým čelí celý retailový segment procházející hlubokou transformací," uvedl Křetínský.

Casino patří k předním maloobchodním hráčům na francouzském trhu. Po celém světě má 12 tisíc obchodů, především ve Francii, Latinské Americe a v oblasti Indického oceánu. Roční tržby dosahují 36,6 miliardy eur (asi 946,5 miliardy korun). Skupina po celém světě zaměstnává kolem 220 tisíc lidí.

Casino akcionářský vstup společnosti Vesa uvítalo. Podle jeho prezidenta Jeana-Charlese Naouriho je to důkazem důvěry ve schopnosti firmy inovovat a změny implementovat. "Jsem připraven podpořit na příští valné hromadě nominaci zástupce nového investora do 'conseil d’administration'," uvedl Naouri. Conseil d’administration je podle Častvaje hlavní řídicí orgán společnosti, spojující prvky představenstva a dozorčí rady.

Křetínský s Tkáčem dodali, že nynější vedení skupiny Casino podporují. "Plně se ztotožňujeme s jeho dlouhodobou strategickou vizí," podotkl Křetínský.

Tkáč s Křetínským dlouhodobě investují do retailových, velkoobchodních a e-commerce společností, například prostřednictvím společnosti EP Global Commerce drží 17,5 procenta akcií společnosti Metro AG nebo spoluvlastní dvoupětinový podíl v Mall Group.

Křetínský je mimo jiné většinovým vlastníkem a předsedou představenstva Energetického a průmyslové holdingu. Jako investor se angažuje i v jiných odvětvích, a to prostřednictvím společností Czech Media Invest (média), EP Global Commerce (velkoobchod), Mall Group (e-commerce) nebo EP Industries (průmyslová aktiva). Je také předsedou představenstva AC Sparta Praha fotbal.

Tkáč je místopředsedou představenstva mezinárodní bankovní skupiny J&T, předsedou představenstva J&T Banky a významným akcionářem společností J&T Private Equity Group, EP Global Commerce, Czech Media Invest nebo Mall Group.

