Podíl obnovitelných zdrojů energie v Česku lze zvýšit bez dodatečného zatížení veřejných zdrojů. Navíc to pomůže modernizaci energetického sektoru a podpoří ekonomiku. O výstavbu nových zdrojů by se měli postarat soukromí investoři, stát by jim ale k tomu měl vytvořit podmínky. Vyplývá to ze studie poradenské společnosti Deloitte, kterou ve středu zveřejnila na tiskové konferenci. Reaguje na požadavek Evropské unie, aby se podíl obnovitelných zdrojů energie v Česku do roku 2030 zvýšil na 23,8 procenta. Základní scénář Národního klimaticko-energetického plánu (NKEP), který vypracovalo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), přitom počítá s podílem 20,8 procenta.

"Nutnou modernizaci a ekologizaci české elektroenergetiky lze provést za poměrně rozumné prostředky. Větší podíl obnovitelných zdrojů při výrobě elektřiny a tepla přinese nejen čistší životní prostředí, ale i významnou podporu české ekonomiky," uvedl prezident Deloittu Josef Kotrba.

Studie zahrnuje dva scénáře, realistický a kogenerační. První modeluje navýšení obnovitelných zdrojů zejména v elektroenergetice, druhý počítá s navýšením obnovitelných zdrojů v elektroenergetice a ve výrobě tepla. Podle studie navýšení cíle z 20,8 procenta o tři procentní body půjde i bez výrazného růstu veřejné podpory. "Naopak při očekávaných vysokých cenách elektřiny na velkoobchodních trzích v příštích deseti letech lze v porovnání se současným plánem předpokládat neutrální, až pozitivní dopad na veřejné rozpočty," doplnil Kotrba.

Náklady na dosažení předpokládaného podílu obnovitelných zdrojů jsou v základní koncepci NKEP odhadovány do roku 2030 na 277 miliard korun. U realistického scénáře na 413 miliard a u kogeneračního na 375 miliard. Přínos nových investic pro objem výroby je u základního scénáře MPO vyčíslen na 382 miliard korun, u kogeneračního scénáře na 478 miliard a u realistického na 515 miliard korun.

Podle hlavního ekonoma Deloittu Davida Marka bude mít navýšení podílu obnovitelných zdrojů energie pozitivní dopad také na zaměstnanost. "NKEP předpokládá vznik 26 tisíc, kogenerační scénář 32 tisíc a realistický až 33 tisíc pracovních míst. HDP by se mohl zvýšit až o sedm procent," podotkl Marek.

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů je přitom v původním návrhu NKEP ministerstva průmyslu modelována konzervativněji. V elektroenergetice je nárůst obnovitelných zdrojů nejmenší, a to ve výši necelých deseti procent proti roku 2016. V sektoru teplárenství a dopravy je růst výrazně vyšší, a to 40 procent, respektive 115 procent. Realistický scénář je modelován na cílový stav devíti gigawattů (GW) výkonu solárních a 1,4 GW větrných elektráren v roce 2030. Kogenerační scénář počítá s 6,85 GW z fotovoltaiky a 1,4 GW z větru. V současnosti má Česko zhruba 2,2 GW ze solárních a 0,32 GW z větrných elektráren.

"Dynamický rozvoj produkce fotovoltaických modulů a větrných turbín vedl ke zlevnění této technologie a do roku 2030 se očekává další pokles o 30 procent. Výsledky německé soutěže o podporu formou aukcí dokonce ukazují, že za určitých podmínek mohou být zejména solární elektrárny v uvažovaném horizontu studie konkurenceschopné," uvedl manažer v oblasti energetiky Deloittu Miroslav Lopour.

Ze studie také vyplývá, že umisťování solárních elektráren nemusí být za cenu záboru zemědělské půdy. Počítá s využitím brownfieldů a výsypek po vytěžených dolech nebo půdy s nízkou bonitou. "Studie ukazuje, že solární elektrárny nabízejí nejdostupnější řešení pro naplnění závazku zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie. Nabízí cestu pro dekarbonizaci české ekonomiky a potvrzuje, že se bez rozvoje obnovitelných zdrojů v elektroenergetice neobejdeme," dodal programový ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák.

