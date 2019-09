Počet volně obchodovaných akcií tuzemské firmy Avast výrazně vzroste, a to na více než 57 procent. Skupina Sybil Holdings vlastněná britským fondem CVC Capital totiž podle agentury Reuters prodala zbylých 12,4 procenta svých akcií antivirového gigantu za cenu 367 britských pencí za kus. To je téměř o pět procent méně, než za kolik se akcie Avastu v úterý prodávaly před uzavřením londýnské burzy. CVC Capital do pražské společnosti investoval před pěti lety. Deset procent svých akcií fond odprodal již v březnu, a to za cenu 284 pencí.

