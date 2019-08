Saudi Aramco plánuje rozdělit svůj vstup na burzu do dvou fází. Kromě domácí saúdskoarabské emise, která by se měla uskutečnit ještě v letošním roce, zvažuje největší ropná společnost na světě mezinárodní nabídku akcií překvapivě na tokijské burze, napsal ve svém internetovém vydání deník The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na zdroje obeznámené se situací.

Mezinárodní primární nabídka akcií (IPO) by se pak podle listu měla uskutečnit v příštím roce nebo v roce 2021. Od londýnské burzy odrazuje saúdskoarabského státního ropného giganta nejistota kolem brexitu a od hongkongské burzy zase tamní nepokoje a hrozba ozbrojené čínské intervence, stojí ve zprávě.

Chystaná primární nabídka akcií má být vůbec největší v historii. Tržní hodnota Saudi Aramco se odhaduje na dva biliony dolarů (47 bilionů korun) a zájem o ni projevovala i newyorská burza. Dříve se mělo za to, že Tokio ze seznamu možných kandidátů vypadlo.

S návrhem uvést podnik, který ovládá jedny z největších zásob ropy na světě, na burzu přišel saúdský korunní princ Muhammad bin Salmán v lednu 2016. IPO se podle původních plánů mělo uskutečnit v roce 2017, ale už několikrát bylo odloženo. V poslední době plán zkomplikoval skandál, jenž vypukl po loňské říjnové vraždě saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího, uvádějí zdroje listu The Wall Street Journal.